Лувр — самый популярный музей в мире, который ежегодно посещают порядка 9 млн человек, переживает глубокий кризис. Облетевшее все мировые СМИ известие о краже драгоценностей из коллекции Наполеона в октябре 2025 года и многомиллионное мошенничество с билетами, вскрывшееся в феврале, нанесли репутации музея тяжелейший урон. Задачей нового директора Кристофа Лерибо, по словам президента Франции Эмманюэля Макрона, стало «восстановить мир и покой».

Лерибо приступил как раз в тот момент, когда Макрон назначил министром культуры свою близкую соратницу Катрин Пегар. Она сменила Рашиду Дати, ушедшую в отставку ради участия в мартовских выборах мэра Парижа (которые не принесли ей успеха). Бывший глава Версаля получил назначение в Лувр после того, как Лоранс де Кар в долгой и отчаянной борьбе за сохранение директорского кресла потерпела фиаско. Череда ее управленческих провалов в самых язвительных формулировках была зафиксирована в отчетах различных ведомств и на парламентских слушаниях, последовавших за ограблением музея в октябре 2025 года.

Помимо оценки состояния дел в музее новым директором, ей занимались и в Счетной палате Франции, в отчете которой говорится, что Лувр «существенно отстал в отношении модернизации системы безопасности» из-за того, что все силы были брошены на поддержание «насыщенной событийной политики» — вывод, который де Кар назвала «несправедливым». Но по факту на охрану и противопожарную безопасность уходило менее 0,3% бюджета музея. В стратегических отчетах, опубликованных еще до ограбления, бывший директор Лувра отмечала, что кражи больше не представляют угрозы. «Ограбление произошло именно из-за этих упущений», — заявил президент Счетной палаты Пьер Московичи.

Парламентские слушания позволили сделать вывод: придя в музей в 2021 году, Лоранс де Кар решила свернуть планы по усилению безопасности, запущенные ее предшественником, и отдала приоритет грандиозному проекту по созданию нового входа в музей — проекту, который с энтузиазмом поддержал президент Макрон.

Вслед за разгромными отчетами посыпались другие несчастья и неприятности: наводнения, повреждение несущих балок, разоблачение мошенничества с билетами, а также повышение цен на билеты для неевропейских туристов на 40%. Стиль управления де Кар представитель музейного профсоюза Элиза Мюллер описывает как «командно-административный, барский и жесткий». Согласно данным Счетной палаты, директор удвоила фонд заработной платы руководства и потратила €500 тыс. на обустройство приватной столовой. С середины декабря 2025 года сотрудники музея проводили регулярные забастовки — раньше столь массовых протестов не бывало.

Бывший менеджер Лувра описывает инфраструктуру музея как полуразрушенную. «Техобслуживание и даже срочный ремонт не проводили пять лет, — говорит он. — В целом музей отстал как минимум на восемь лет даже в самом базовом структурном обновлении».

Алексис Корбьер, докладчик парламентской комиссии, осудил «гиперпрезидентство» с «директором, принимающим все решения единолично». В разгромном вердикте комиссии его коллега Александр Пуатье заметил: «В любой другой стране или учреждении такой список провалов давно привел бы к отставке директора». Сама Лоранс де Кар на парламентских слушаниях, проведенных после ее отставки, не присутствовала.

Мсье Лерибо - надежда страны

Справится ли Кристоф Лерибо с тем, что получил в наследство? У него впечатляющий послужной список и опыт. Еще в юности он увлекся историей искусства, учился в Сорбонне, Школе Лувра и Французской академии на вилле Медичи в Риме, защитил диссертации об интерьерах парижских особняков 1770–1830-х годов и французском мастере рококо Жан-Франсуа де Труа. За исключением работы в Музее Гетти в Лос-Анджелесе и в Коллекции Уоллеса в Лондоне, карьера Лерибо развивалась в парижских музеях. Шестнадцать лет он отдал Музею Карнавале, посвященному истории Парижа, затем шесть лет работал в отделе графики Лувра, одновременно курируя небольшой Национальный музей Эжена Делакруа, расположенный в мастерской художника.

В 2012 году его назначили директором Музея изящных искусств в парижском Малом дворце (Пти-пале), где он устраивал оригинальные выставки малоизвестных или забытых художников с эффектной сценографией, и они были полной противоположностью помпезным экспозициям Лувра. Он продвигал выставки и работы художников из Великобритании, России, Швейцарии, Скандинавских стран, организовал первую во Франции выставку об Оскаре Уайльде и собрал выдающуюся коллекцию прерафаэлитов. Посещаемость Пти-пале выросла с 300 тыс. человек в 2012 году до 1,2 млн в 2018-м. В 2021-м Лерибо назначили главой Музея Орсе, но спустя всего два года Эмманюэль Макрон призвал его срочно заменить Пегар, которую оставили в Версале на три года после обязательного выхода на пенсию, что вызвало скандал.

Главная задача Кристофа Лерибо сейчас — расчистить авгиевы конюшни в Лувре. Художник Эрик Демазьер, тоже член Академии изящных искусств, характеризует своего коллегу как человека «скромного, даже немного неуловимого».

По признанию одного из кураторов, попросившего не называть его имени, сотрудники Лувра приняли новое назначение с радостью. «Атмосфера изменилась в один день, — говорит он. — Все вздохнули с облегчением. Он знает это место и знает всех сотрудников. О его шестилетней работе здесь остались прекрасные воспоминания. Он никогда не упускал из виду человеческой составляющей. И у него есть тяга к инновациям, которая может вести вперед. Хотя все понимают: задача перед ним стоит грандиозная».

Планов громадье

Макрон по-прежнему поддерживает запущенный в начале 2025 года проект, получивший название «Новый Ренессанс», подразумевающий создание нового входа у Сены, капремонт музейного комплекса с полным техническим переоснащением и модернизацией инфраструктуры, организацию подземных пространств и зала для экспонирования «Моны Лизы» Леонардо да Винчи с отдельным билетом на вход.

Его смета уже выросла с €400 млн до €666 млн — €1 млрд. Счетная палата называет план «финансово несостоятельным», в парламенте его критикуют. Пока не найдены спонсоры, готовые выделить недостающие €300 млн. Технические изыскания, особенно по риску подземных затоплений на берегах Сены, еще не завершены.

Профсоюзы называют план строительства новой входной группы Лувра «безумием» и требуют от него отказаться. Похоже, Кристофу Лерибо понадобятся все его профессиональные и дипломатические умения, чтобы одновременно и угодить президенту, и успокоить разгневанных сотрудников с депутатами.

«Это важнейший и необходимый проект для Лувра. Мы не можем и дальше принимать 9 млн посетителей через Пирамиду, — заявил Лерибо в своем интервью газете Le Monde. — Абсолютно необходимо пересмотреть инфраструктуру. Избежать этих затрат невозможно. Мы можем попытаться скорректировать некоторые аспекты, рассмотреть возможность сокращения масштабов запланированных работ, и мы это сделаем, но общая экономия останется незначительной». Лерибо также планирует привлечь дополнительно €330 млн от меценатов. Строительство начнется не раньше 2028 года.

Месяц назад были выбраны архитекторы проекта «Новый Ренессанс» — победителями международного конкурса стали специалисты из нью-йоркской компании Selldorf Architects, занимавшейся реконструкцией Коллекции Фрика и парижской Studios Architecture, работавшей в сотрудничестве с Gehry Partners над зданиями Фонда Louis Vuitton и Фонда LUMA. Они предложили концепцию «Большая колоннада», благодаря которой город и музей приобретут более четкие связи. Так, сохранившийся со Средних веков ров вокруг Лувра станет зеленой зоной, попасть куда можно будет по двум пандусам, под которыми появятся новые кафе, книжные и сувенирные магазины. Здесь же появится смотровая площадка, обращенная к восточному фасаду, и вход перед колоннадой. Два новых входа в музей, которые будут расположены по обе стороны рва (один со стороны Сены и один со стороны улицы Риволи), под двумя садами, обеспечат доступ в новые выставочные залы и к маршруту, связанному с «Моной Лизой».

Теперь победителям конкурса предстоит дальнейшая работа по проекту с сотрудниками Лувра и властями, а впоследствии и с общественностью.

В ожидании ренессанса

Лерибо дипломатично заявляет: «Я здесь не для того, чтобы перечеркивать работу моих предшественников». Однако среди других озвученных изменений — тот факт, что связанные с современным искусством проекты «несомненно, станут более редкими в ближайшие несколько лет». Он добавляет: «Нам необходимо уметь расставлять приоритеты, ремонтные работы стоят у нас на первом месте. Лувр вступает в период трансформации, который потребует от наших команд энергии, времени и сосредоточенности. В ближайшие годы присутствие современного искусства, несомненно, станет более спорадическим».

Важное изменение коснется политики пополнения коллекции Лувра. Согласно рекомендации Счетной палаты, выделяемая на это доля выручки от продажи билетов должна снизиться с 20 до 12%.

Другое изменение коснется экспонирования исторических драгоценностей. Галерея Аполлона, где произошла кража, вновь откроется в июле. Но уже без витрин для украшений, как это было задумано первоначально в XVII веке при ее создании. Это позволит фрескам говорить самим за себя, превратив пространство в версию Зеркального зала Версаля. Ценные предметы, которые ранее там выставлялись, теперь будут выставлены в крыле Ришелье. Но это не коснется драгоценностей — они будут храниться в безопасном месте, пока музей не подготовит новый зал для их показа.

Кроме того, коллекция древнегреческих ваз музея переедет из галереи Кампана в связи с ее реставрацией, а эскалаторы в крыле Ришелье находятся в процессе ремонта.

Еще одним кризисом, с которым столкнулся музей, стало глубокое недовольство ухудшением условий труда среди сотрудников Лувра, вследствие чего было организовано несколько забастовок. Лерибо заявил в интервью, что рассматривает улучшение условий для посетителей как средство улучшения условий для работников. Он отметил, что, помимо пересмотра планов рабочей нагрузки, в настоящее время проводится ремонт комнат отдыха для персонала.