Продать дом, отказаться от обычной жизни и навсегда переселиться на круизные лайнеры - звучит как мечта. Но американка, решившаяся на такой шаг, признается: за красивыми видами скрываются теснота, шум и огромные расходы.

Для многих людей постоянная жизнь на круизном лайнере кажется воплощением мечты: путешествия по миру, новые страны, океанские пейзажи и беззаботная повседневная жизнь без бытовых хлопот. Однако американка по имени Линнел, которая уже долгое время живет именно так, утверждает, что за романтичной картиной скрываются и определенные трудности.

Женщина ведет YouTube-канал о путешествиях под названием Poverty to Paradise, где рассказывает о своем необычном образе жизни. По ее словам, она продала дом, ушла из неудачного брака, уволилась с токсичной работы и решила начать жизнь заново.

Сегодня Линнел путешествует по миру на круизных лайнерах, имея при себе лишь небольшой чемодан и рюкзак. Однако она подчеркивает, что у такого образа жизни есть и свои недостатки. В своем видео американка подробно рассказала о трудностях, с которыми сталкивается практически каждый день.

Ограниченное пространство

Одной из главных отрицательных сторон жизни на лайнере, по ее мнению, является небольшой размер кают.

«Представьте свою нынешнюю спальню, разделите ее пополам, а теперь попробуйте разместить в этой половине двуспальную кровать, пару прикроватных тумбочек и все необходимое, — смеясь, говорит она. — Именно так будет выглядеть ваша каюта».

Не менее сложной, по словам Линнел, является ситуация с ванными комнатами. Она сравнивает их с туалетами в самолете из-за крайне ограниченного пространства. «Это помещение заставит вас всерьез задуматься о жизни на круизном лайнере», — отметила блогер.

Постоянный шум

Еще одной проблемой являются тонкие стены кают. Линнел рассказала, что из-за плохой звукоизоляции часто слышит соседей, а иногда ей даже приходится класть подушку на голову, чтобы заснуть. По ее словам, этот фактор особенно важен для людей, которые планируют проводить много времени в своей каюте или высоко ценят тишину и личное пространство.

Она также посоветовала хорошо подумать о переезде на лайнер интровертам и людям, которым не нравится постоянное общение.

«Если вам не нравится находиться среди людей, это может стать проблемой», — предупреждает женщина.

Кроме того, такой образ жизни может оказаться сложным для людей, страдающих морской болезнью.

Высокая стоимость жизни

Отдельное внимание Линнел уделила финансовой стороне вопроса. По ее словам, расходы во многом зависят от круизной компании и типа каюты, однако в целом постоянное проживание на лайнере обходится недешево.

Она отметила, что сами круизы могут стоить от 80 до 100 тысяч долларов в год.

Однако на этом расходы не заканчиваются — дополнительно приходится оплачивать интернет, различные услуги на борту и медицинскую помощь.