Поп-звезда Тейлор Свифт и игрок НФЛ Трэвис Келси официально поженились. Представитель певицы подтвердил, что церемония уже состоялась.

Свадьбу провел давний друг пары — актер Адам Сэндлер. От традиционных подружек невесты и шаферов молодожены решили отказаться: брат Тейлор Остин Свифт стал свидетелем со стороны невесты, а брат жениха, бывший игрок НФЛ Джейсон Келси, исполнил обязанности шафера.

Подробности торжества держались в секрете. Известно лишь, что жених и невеста выбрали наряды Christian Dior Haute Couture, а обувь для церемонии была создана Christian Louboutin.

Праздник проходит в знаменитом нью-йоркском Madison Square Garden. В течение вечера папарацци заметили покидавших арену многочисленных знаменитостей, среди которых Том Брэди, Стивен Спилберг, Крис Рок, Хью Грант с супругой Анной Элизабет Эберштейн и Джессика Альба. Среди гостей также были Итан Хоук, Гвен Стефани, Дженнифер Лопес, Эд Ширан, Джейсон Судейкис, Джимми Фэллон, Бенсон Бун и другие известные представители шоу-бизнеса и спорта.

У здания арены с самого утра дежурили сотни поклонников певицы. Несмотря на жаркую погоду, они часами ждали появления звездных гостей, наблюдая, как к закрытым шторами входам подъезжают черные внедорожники с тонированными стеклами.

К вечеру вокруг Madison Square Garden вспыхнули розовые вывески с надписью «JUST&T MARRIED», а практически одновременно был разослан официальный пресс-релиз, подтверждающий свадьбу. Символично, что сразу после этого на Манхэттен обрушился сильный дождь, и шум вокруг арены ненадолго стих.

История отношений Тейлор Свифт и Трэвиса Келси началась в 2023 году. В августе этого года пара объявила о помолвке, опубликовав совместные фотографии в Instagram. Теперь один из самых обсуждаемых звездных романов официально завершился свадьбой.