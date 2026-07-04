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Меган и дети не поедут в Великобританию — Гарри едет один 0 119

Lifenews
Дата публикации: 04.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Меган, принц Гарри и Лилибет
ФОТО: пресс-фото

Меган, принц Арчи и принцесса Лилибет не будут сопровождать принца Гарри во время его визита в Лондон на следующей неделе. Причиной стало продолжающееся разногласие с британскими властями по поводу обеспечения безопасности семьи.

Принц Гарри отправится в Великобританию без супруги и детей. Как сообщается, герцогиня Сассекская Меган, принц Арчи и принцесса Лилибет решили не ехать в Лондон из-за нерешённого вопроса о государственной охране.

При этом окончательное решение относительно участия семьи в мероприятиях за пределами британской столицы пока не принято. Не исключено, что Меган и дети всё же присоединятся к Гарри в других регионах страны.

Герцог Сассекский рассчитывал, что семья будет сопровождать его во время пятидневной поездки. Однако он по-прежнему считает недостаточными действующие меры безопасности, поскольку после отказа от обязанностей работающих членов королевской семьи в 2020 году государственная полицейская охрана им больше не предоставляется автоматически.

Гарри добивался пересмотра этого решения и официально обращался с просьбой обеспечить полицейскую защиту во время нынешнего визита, однако положительного ответа не получил.

Представитель герцога сообщил прессе, что служба безопасности продолжает искать варианты, которые позволили бы организовать поездку семьи в безопасном формате.

Главной целью визита Гарри станет начало обратного отсчёта до «Игр непокорённых» 2027 года, которые пройдут в Бирмингеме. Кроме того, у него запланированы встречи в регионе Мидлендс, связанные с благотворительными проектами.

В последние дни обсуждался и вопрос проживания семьи в Великобритании. Ранее сообщалось, что Сассекские могут остановиться как в частной резиденции, так и в одном из королевских дворцов. Однако позже Букингемский дворец заявил, что не располагает информацией о том, приняли ли Гарри и Меган приглашение короля Карла III.

По словам представителя принца, проблема заключается не в месте проживания.

«Безопасное место проживания — лишь один из элементов эффективного плана безопасности. Риск связан с человеком, а не с местом», — заявил он.

Представитель также отметил, что независимый совет по оценке рисков, который сам комитет RAVEC признал необходимым ещё в прошлом году, до сих пор не провёл соответствующее заседание.

В британском правительстве, в свою очередь, заявляют, что действующая система охраны остаётся «строгой и соразмерной», подчёркивая, что подробности подобных мер не раскрываются из соображений безопасности.

Гарри и Меган живут в Калифорнии с 2020 года, после того как отказались от исполнения обязанностей членов королевской семьи. С тех пор отношения супругов с британской монархией остаются напряжёнными, хотя в последние месяцы появились признаки постепенного восстановления контактов между Гарри и королём Карлом III.

Предстоящий визит мог стать редкой возможностью для короля вновь увидеться с внуками, однако теперь эта встреча, вероятно, вновь откладывается.

Вопрос безопасности остаётся главным препятствием для совместных поездок семьи принца Гарри в Великобританию и продолжает осложнять его отношения с британскими властями.

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#Великобритания #безопасность #визит #отношения #мероприятия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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