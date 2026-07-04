В то время как бурые медведи в Латвии нередко становятся поводом для тревоги, в соседней Эстонии их успешно превратили в туристическую достопримечательность. Экскурсии по наблюдению за медведями собирают гостей из разных стран Европы, хотя встреча с хищниками заранее не гарантирована.
Наблюдение за бурыми медведями стало одним из самых необычных туристических развлечений в Эстонии. В регионе Алутагузе экскурсии по программе bear watching привлекают не только местных жителей, но и путешественников из других европейских стран.
Своими впечатлениями после такой поездки поделился путешественник Андрис Рубинс.
«Огромное уважение эстонцам! В нашей группе были голландцы и французы, и все признали, что это было одно из самых впечатляющих приключений во время путешествия по странам Балтии», — написал он в социальной сети X.
На опубликованном видео видно, как несколько бурых медведей один за другим выходят из леса и спокойно гуляют по солнечной поляне.
По словам Рубинса, его группе повезло увидеть сразу шесть животных.
При этом организаторы предупреждают, что подобные экскурсии проходят в естественной среде обитания диких животных, поэтому гарантировать встречу с медведями невозможно. Именно эта непредсказуемость, по мнению многих туристов, и делает поездку особенно интересной.
Экскурсии проходят из специально оборудованных укрытий, позволяющих безопасно наблюдать за животными, не беспокоя их и не вмешиваясь в их естественное поведение.
Регион Алутагузе считается одним из лучших мест в Эстонии для наблюдения за бурыми медведями. Благодаря сочетанию лесных массивов и развитой туристической инфраструктуры сюда ежегодно приезжают любители дикой природы и фотографы из разных стран.
История с медвежьими турами показывает, что даже крупные хищники могут стать не только предметом обсуждений, но и важной частью экотуризма, если создать безопасные условия как для животных, так и для посетителей.
Эстонский опыт показывает, что дикая природа может стать не только поводом для осторожности, но и привлекательным туристическим ресурсом.
Visu cieņu igauņiem, kas lāču vērošanu pārvērtuši pieprasītā tūrisma produktā. Ar mums kopā grupā bija holandieši un franči. Visi atzina, ka šī bijusi viena no spilgtākajām pieredzēm Baltijas valstu apceļošanā. Iesaku pamēģināt - https://t.co/g68kUsVEMW pic.twitter.com/GpxevtKBqv— Andris Rubīns 💙💛 (@Rubins) June 26, 2026
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