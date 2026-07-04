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Пока одни боятся медведей, другие на них зарабатывают: чем удивляет туристов соседняя Эстония 0 439

Lifenews
Дата публикации: 04.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Медведь
ФОТО: Unsplash

В то время как бурые медведи в Латвии нередко становятся поводом для тревоги, в соседней Эстонии их успешно превратили в туристическую достопримечательность. Экскурсии по наблюдению за медведями собирают гостей из разных стран Европы, хотя встреча с хищниками заранее не гарантирована.

Наблюдение за бурыми медведями стало одним из самых необычных туристических развлечений в Эстонии. В регионе Алутагузе экскурсии по программе bear watching привлекают не только местных жителей, но и путешественников из других европейских стран.

Своими впечатлениями после такой поездки поделился путешественник Андрис Рубинс.

«Огромное уважение эстонцам! В нашей группе были голландцы и французы, и все признали, что это было одно из самых впечатляющих приключений во время путешествия по странам Балтии», — написал он в социальной сети X.

На опубликованном видео видно, как несколько бурых медведей один за другим выходят из леса и спокойно гуляют по солнечной поляне.

По словам Рубинса, его группе повезло увидеть сразу шесть животных.

При этом организаторы предупреждают, что подобные экскурсии проходят в естественной среде обитания диких животных, поэтому гарантировать встречу с медведями невозможно. Именно эта непредсказуемость, по мнению многих туристов, и делает поездку особенно интересной.

Экскурсии проходят из специально оборудованных укрытий, позволяющих безопасно наблюдать за животными, не беспокоя их и не вмешиваясь в их естественное поведение.

Регион Алутагузе считается одним из лучших мест в Эстонии для наблюдения за бурыми медведями. Благодаря сочетанию лесных массивов и развитой туристической инфраструктуры сюда ежегодно приезжают любители дикой природы и фотографы из разных стран.

История с медвежьими турами показывает, что даже крупные хищники могут стать не только предметом обсуждений, но и важной частью экотуризма, если создать безопасные условия как для животных, так и для посетителей.

Эстонский опыт показывает, что дикая природа может стать не только поводом для осторожности, но и привлекательным туристическим ресурсом.

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#Эстония #туризм #животные #безопасность #медведи
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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