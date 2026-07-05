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Адвокат семьи Яниса Тиммы резко ответила Седоковой после её заявлений о домашнем насилии 1 198

Lifenews
Дата публикации: 05.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Седокова и Тимма
ФОТО: Instagram

Конфликт между Анной Седоковой и семьей покойного баскетболиста Яниса Тиммы получил новое продолжение. После откровений певицы о насилии в браке адвокат родственников спортсмена публично раскритиковала артистку и призвала её готовиться к судебному разбирательству.

Адвокат семьи Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова в своем Telegram-канале резко отреагировала на недавние заявления Анны Седоковой о том, что бывший супруг якобы применял к ней физическое насилие.

«Анна Владимировна, суд! Готовьтесь к процессу… Сила в правде — была, есть и будет!» — написала юрист, обвинив певицу в попытке исказить обстоятельства произошедшего.

Накануне 43-летняя Седокова рассказала, что решила уйти от мужа из-за его агрессивного поведения. По словам певицы, однажды в День святого Валентина он сильно избил её, а в другой раз якобы бросался ножом в неё и детей. В подтверждение своих слов артистка опубликовала фотографии и показала повреждения в доме, которые, как утверждает, остались после этих событий.

Анна Седокова и латвийский баскетболист Янис Тимма поженились в 2020 году. В конце 2024 года супруги официально развелись, а спустя неделю спортсмен был найден мертвым. Его смерть была квалифицирована как самоубийство.

После трагедии семья Тиммы неоднократно выступала с критикой в адрес певицы. Родственники спортсмена считают, что она несет ответственность за произошедшее, и добиваются судебного разбирательства. Сама Седокова ранее отвергла все обвинения, заявив, что распространяемая о ней информация не соответствует действительности.

По словам адвоката семьи баскетболиста, очередное судебное заседание по этому делу назначено на 13 июля. Стороны продолжают публично обмениваться взаимными обвинениями.

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#трагедия #развод #насилие в семье #Анна Седокова #адвокат #Янис Тимма
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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