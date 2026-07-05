5 июля 2026 года чтят память священномученика Евсевия, епископа Самосатского. Этот день уже почти что канун любимого в народе дня Ивана Купалы. Было принято готовиться к празднику, чистить колодцы, посещать открытые водоемы.

О чем вспоминают в Церкви 5 июля 2026 года

Евсевий был епископом Саматским и всячески боролся с ересями и отстаивал то истинное православие, утвержденное на I Вселенском соборе в Никее. Он неоднократно терпел за это претеснения, но не боялся идти даже против императора.

Как-то Контанций потребовал у Евсевия передать ему церковный акт, который шел в разрез с желаниями еретически настроенных слоев общества и пригрозил отрубить тому руку, если он не выполнит указания. На что Евсевий протянул обе руки, говоря, отсекайте, но документ не отдам. Император был поражен и отступился. Не так повел после смерти Констанция император Юлиан Отступник.

Когда Евсевий, скрывая свой сан, в обычной одежде пошел проповедовать истинное православие через всю Сирию, Финикию и Палестину, тот пытался поймать его. Но Евсевий промыслом Божиим остался невредим, распространял веру, ставя на кафедры в пустующих церквях новых собратьев-священников. Погибшего Юлиана сменил император Иовиан, который исповедовал истинную веру. Был созван в Антиохии Поместный Собор, который подтвердил постулаты Никейского и все, включая арианских отсупников-священников, подписали его документы.

Слишком велик был авторитет Евсевия, Пелагия и вернувшегося из долгой ссылки архиепископа Мелетия. Но потом на престол взошел очередной гонитель веры император Ваентин. Он отправил Мелетия и Пелагия в ссылку, а Евсевия осудил на заточение. Тот мог скрыться, но предпочел тюрьму бесчестию. На место Евсевия на Самосатскую кафедру был поставлен арианин Евномий, но паства не приняла его. К тому моменту опять сменился государь, новый император Грациан возвратил всех обиженных иерархов на их места. Но затем на Евсевия было совершено покушение — ему на голову с крыши арианка сбросила черепицу. Перед смертью он простил ее, как и следует истинному христианину. Его тело было погребено в Самосатах.

Смысл праздника

Благодаря усилиям святого и его делам православие укрепилось и осталось единым, Это важный шаг помогает и нам сейчас оставаться в вере предков наших.

Что можно делать 5 июля 2026 года

Принято убираться на дачном участке, в том числе чистить канавы и колодцы. Отличный день, чтобы купаться и мыться. Прекрасный день, чтобы пригласить на свидание кого-то кто нравится. После обеда придет пора принимать решения по важным делам. Время делать веники для бани. Пора убраться в квартире. Отличный день для начала путешествий. Прекрасный день для долгих прогулок.

Что нельзя делать 5 июля 2026 года