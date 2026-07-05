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«Я физически не могу выпить»: Постройневшая Лолита призналась, что отказалась от алкоголя из-за испуга 1 450

Lifenews
Дата публикации: 05.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лолита Милявская

Лолита объявила, что отказалась от выпивки из-за боязни заболеть диабетом.

– Должна вам признаться, что не пью. Да, я в завязке. И чувствую себя хорошо – в свои 62 с половиной. Вы не подумайте, я совершенно здорова, не «зашивалась». О спиртном теперь только пою, - рассказала Лолита журналистам.

  • Я прошла лечение у хорошего специалиста, на минуточку, эндокринолога! Она спросила меня: «Сколько вы выпиваете?». Ответила: «Да я как все, по пятницам или после концерта…». И врач сказала, что если я хочу прийти к диабету, то могу выпивать дальше: «Это ваши проблемы». И она меня напугала так, что я ни на день рождения, ни даже на Новый год физически не могу выпить. Но мои друзья смирились. Очень многие перестали тоже выпивать. С возрастом что-то меняется, ты уже больше не хочешь вставать по утрам с больной головой.

Певица добавила, что не считает месяцы или годы, сколько она держится без выпивки.

  • Слушайте, я ж не была алкоголичкой. Пила как и все. Не знаю, кто больше выпивает: артисты или инженеры? Просто артисты у всех на виду, и ты постоянно попадаешь в объективы камер.
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#алкоголь #певица #диабет #здоровье
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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