– Должна вам признаться, что не пью. Да, я в завязке. И чувствую себя хорошо – в свои 62 с половиной. Вы не подумайте, я совершенно здорова, не «зашивалась». О спиртном теперь только пою, - рассказала Лолита журналистам.

Я прошла лечение у хорошего специалиста, на минуточку, эндокринолога! Она спросила меня: «Сколько вы выпиваете?». Ответила: «Да я как все, по пятницам или после концерта…». И врач сказала, что если я хочу прийти к диабету, то могу выпивать дальше: «Это ваши проблемы». И она меня напугала так, что я ни на день рождения, ни даже на Новый год физически не могу выпить. Но мои друзья смирились. Очень многие перестали тоже выпивать. С возрастом что-то меняется, ты уже больше не хочешь вставать по утрам с больной головой.

Певица добавила, что не считает месяцы или годы, сколько она держится без выпивки.