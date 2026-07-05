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Молодая супруга Евгения Петросяна показала, чем ее очаровал юморист 2 384

Lifenews
Дата публикации: 05.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Петросян с женой

Она также раскрыла, почему ее муж — идеальный.

Татьяна Брухунова показала, как проводит время с любимым «волшебником». Так она называет Евгения Петросяна.

Евгений Петросян обожает свою пятую жену Татьяну Брухунову. Юморист преподносит ей цветы, водит по театрам и ресторанам.

37-летняя женщина обожает вкусную еду, изысканные десерты. Она часто лакомится мороженым, конфетами, пирожными.

А на днях мама шестилетнего сына Вагана и двухлетней дочери Матильды показала, чем ее очаровал 80-летний сатирик. Она также раскрыла, почему ее муж — идеальный.

В кадре артист сидел за столиком с ярким коктейлем в руках, улыбался в камеру. Евгений Ваганович выглядел счастливым.

«Словарный запас идеального мужчины: люблю, куплю, поехали!» — подписала Брухунова. Фоном звучала песня Лады Дэнс «Жить нужно в кайф».

Ранее Татьяна отмечала, что может позволить себе жить в удовольствие. В личном блоге она часто публикует себя на отдыхе, в люксовых нарядах, фото с художественных выставок.

Напомним, Татьяна и Евгений Ваганович официально оформили отношения в конце 2019 года. Их роман долго обсуждали из-за 44-летней разницы в возрасте и развода сатирика с четвертой женой Еленой Степаненко.

Пикантность ситуации заключается в том, что Татьяна была помощницей артистки, когда начался ее роман с юмористом.

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#шоу-бизнес #развод #социальные сети #знаменитости #романтика #семейные отношения
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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