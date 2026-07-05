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Назван самый дорогой фильм в истории человечества 1 2187

Lifenews
Дата публикации: 05.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мир юрского периода

Лидер списка самых дорогостоящих фильмов, на днях, неожиданно сменился. И что особенно странно, на первом месте оказался не новый фильм.

Самым дорогим кинофильмом в истории человечества 11 лет кряду однозначно считался «Звездные войны: Пробуждение силы» 2015 года. Он обошелся студиям «Дисней» и «Лукасфильм» в 535,5 миллиона долларов (без поправок на инфляцию). Представленные числа — это чисто производственный бюджет.

Ему на пятки наступал другой мощный претендент на трон — дилогия «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал» (2018-2019), оба фильма снимались одновременно и сожрали на двоих 1 миллиард долларов бюджета. Тоже, кстати, продукция «Диснея», но уже совместная с «Марвел».

Летом 2026 года конкурирующая киностудия «Юниверсал» провела бухгалтерскую ревизию за несколько лет. В ходе этого неожиданно выяснилось сенсационное: затраты на производство блокбастера «Мир юрского периода: Господство» (2022 год, шестая серия цикла о парке динозавров) оказались выше ранее заявленных официально. Его стоимость — 658,8 миллиона долларов! Абсолютно безумная сумма, в Китае или Европе за эти же деньги построили бы настоящий парк с ожившими гигантскими ящерами.

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Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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