Пожилая блогерша устраивала ночные посиделки с подругами, получила предупреждение от администрации, а в итоге заслужила приглашение на вечеринки от Пэрис Хилтон.

96-летняя американская блогерша Лилиан Дроняк, ставшая популярной в TikTok благодаря своему чувству юмора и жизнелюбию, оказалась в центре необычной истории. Руководство дома престарелых, где она живет, пригрозило пенсионерке выселением из-за регулярных шумных вечеринок.

Как рассказала сама Дроняк в социальных сетях, администрация вручила ей официальное предупреждение после многочисленных жалоб соседей. По словам руководства учреждения, пожилая женщина регулярно устраивала ночные посиделки, а камеры видеонаблюдения зафиксировали, как гости покидали ее комнату около часа ночи.

В письме администрации говорилось, что вечеринки запрещены, а также нельзя угощать других жильцов алкогольными напитками. В случае повторных нарушений женщине пообещали ограничить доступ к общим помещениям и пересмотреть условия ее проживания.

Однако Лилиан не стала молчать и записала ответное видео, которое быстро стало вирусным. Она заявила, что платит за проживание около 12 тысяч долларов в месяц, поэтому считает, что имеет право принимать гостей.

«Я могу делать что угодно! Сегодня вечером ко мне снова придут подруги. Мы будем пить и сплетничать. Я люблю вечеринки, и меня не остановить!» — заявила блогерша.

Ролик набрал сотни тысяч просмотров и дошел даже до светской львицы Пэрис Хилтон. Та публично поддержала Лилиан и пригласила ее посещать вечеринки, которые проходят в принадлежащих ей отелях.

Позже представитель блогерши сообщил, что конфликт удалось урегулировать. Стороны нашли компромисс: Лилиан разрешили принимать гостей даже поздно вечером, но при одном условии — все встречи должны проходить без алкоголя.

Дроняк переехала в дом престарелых летом 2024 года после травмы ноги. Несмотря на возраст, она остается одной из самых популярных пожилых блогеров в соцсетях и продолжает доказывать подписчикам, что любовь к жизни не зависит от цифры в паспорте.