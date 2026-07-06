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Извержение нарушило работу авиации в небе ЕС - под угрозой рейсы совладельца airBaltic 0 619

Lifenews
Дата публикации: 06.07.2026
BB.LV

Извержение вулкана Этна в понедельник нарушило работу аэропорта города Катания на итальянской Сицилии.

В аэропорту Катании – главном на острове Сицилия – в понедельник приостановили прием и отправку рейсов в связи с активностью вулкана Этна как минимум до 18 часов по местному времени.

Авиакомпании посоветовали пассажирам проверять статус рейсов, прежде чем отправляться в аэропорт. Несколько десятков рейсов были перенаправлены в Палермо.

Утром 6 июля в оповещении для авиации предупредили, что на Этне продолжается сильное извержение пепла, высота облака может достигать 4500 метров.

Аэропорт Катании, расположенный в 45 км от Этны, регулярно страдает от соседства с самым активным вулканом Европы. Из Катании летают большинство популярных европейских авиакомпаний, таких как KLM, Ryanair, easyJet, Wizz Air, Lufthansa.

Отметим, что авиакомпания Lufthansa является владельцем 10 процентов акций латвийской нацкомпании airBaltic.

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#аэропорт #авиация #airbaltic
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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