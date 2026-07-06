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Овечкин необычно отметил новый контракт с «Вашингтоном»: Шубская показала забавное видео 0 134

Lifenews
Дата публикации: 06.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Семья Овечкиных
ФОТО: Instagram

После подписания нового соглашения с «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин устроил необычное празднование. Его жена Анастасия Шубская поделилась в соцсетях роликом, который быстро развеселил поклонников хоккеиста.

Анастасия Шубская опубликовала видео, на котором Александр Овечкин кормит двух коз. Короткий ролик стал своеобразной реакцией семьи на новость о продлении контракта с клубом НХЛ. Подписчики оценили чувство юмора супругов и оставили под публикацией множество смеющихся смайликов и шутливых комментариев.

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По данным СМИ, новый контракт принесет Овечкину более 4 миллионов долларов, а общий доход хоккеиста за сезон, включая другие выплаты, может достичь 9 миллионов долларов.

Александр Овечкин выступает за «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года. В минувшем сезоне он забросил 897-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги, превзойдя рекорд Уэйна Гретцки.

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В 2017 году хоккеист женился на Анастасии Шубской. Супруги воспитывают двоих сыновей — Сергея и Илью.

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#хоккей #НХЛ #юмор #Александр Овечкин #спорт #социальные сети #семья #знаменитости #контракт
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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