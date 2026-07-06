После подписания нового соглашения с «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин устроил необычное празднование. Его жена Анастасия Шубская поделилась в соцсетях роликом, который быстро развеселил поклонников хоккеиста.

Анастасия Шубская опубликовала видео, на котором Александр Овечкин кормит двух коз. Короткий ролик стал своеобразной реакцией семьи на новость о продлении контракта с клубом НХЛ. Подписчики оценили чувство юмора супругов и оставили под публикацией множество смеющихся смайликов и шутливых комментариев.

По данным СМИ, новый контракт принесет Овечкину более 4 миллионов долларов, а общий доход хоккеиста за сезон, включая другие выплаты, может достичь 9 миллионов долларов.

Александр Овечкин выступает за «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года. В минувшем сезоне он забросил 897-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги, превзойдя рекорд Уэйна Гретцки.

В 2017 году хоккеист женился на Анастасии Шубской. Супруги воспитывают двоих сыновей — Сергея и Илью.