Американского актера, режиссера и продюсера отметят одной из самых престижных наград мирового кино — за выдающийся вклад в развитие кинематографа.

65-летний Джордж Клуни станет обладателем почетного «Золотого льва» за вклад в кинематограф. Награду ему вручат на 83-м Венецианском кинофестивале, который пройдет со 2 по 12 сентября 2026 года на острове Лидо.

Решение о присуждении награды было принято советом директоров Венецианской биеннале по рекомендации художественного директора фестиваля Альберто Барберы. Почетный «Золотой лев» считается одной из самых престижных наград мирового кино и вручается за выдающиеся достижения всей творческой карьеры.

«Для меня это огромная честь»

Сам Клуни признался, что эта награда имеет для него особое значение. Актер отметил, что с Венецией его связывает множество ярких воспоминаний, а сам фестиваль он считает одним из самых любимых в мире.

«Для меня это огромная честь», — заявил Клуни, с присущей ему самоиронией добавив, что подобные награды обычно напоминают человеку о возрасте.

Особые отношения с Венецией

История сотрудничества Клуни с Венецианским кинофестивалем насчитывает почти три десятилетия. Впервые он представил здесь фильм «Вне поля зрения» в 1998 году, а позже неоднократно возвращался на Лидо уже в качестве режиссера с картинами «Доброй ночи и удачи», «Мартовские иды» и «Субурбикон».

В разные годы актер также приезжал в Венецию на премьеры фильмов «Гравитация», «Одинокие волки» и «Джей Келли».

Карьера, отмеченная двумя «Оскарами»

После успеха медицинского сериала «Скорая помощь» Джордж Клуни стал одной из главных звезд Голливуда. За десятилетия карьеры он сыграл десятки ярких ролей в фильмах самых разных жанров.

Среди наиболее известных работ актера — «Одиннадцать друзей Оушена», «О, где же ты, брат?», «Майкл Клейтон», «Сириана», «Солярис», «Гравитация» и «Доброй ночи и удачи». За свою карьеру Клуни дважды становился лауреатом премии «Оскар» — как актер и как продюсер.

Особая награда

Венеция занимает важное место и в личной жизни Клуни: именно в этом городе в 2014 году он сыграл свадьбу с Амаль Аламуддин.

Почетный «Золотой лев» будет вручен во время церемонии фестиваля. Полную программу 83-го Венецианского кинофестиваля организаторы представят позднее в июле. В этот раз Джордж Клуни приедет в Венецию не только как гость смотра, но и как обладатель одной из самых почетных наград в мировом кинематографе.