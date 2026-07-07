Американский предприниматель и один из самых известных биохакеров мира Брайан Джонсон рассказал, что у него диагностировали редкое аутоиммунное заболевание желудка. Болезнь неизлечима и может привести к серьезным осложнениям.

48-летний американский предприниматель Брайан Джонсон, прославившийся своими дорогостоящими экспериментами по замедлению старения, сообщил, что врачи диагностировали у него аутоиммунный гастрит. По его словам, при этом заболевании иммунная система фактически начинает разрушать собственный желудок.

Диагноз был поставлен в мае после более чем десяти лет необъяснимо низкого уровня ферритина — белка, отвечающего за запасы железа в организме. Несмотря на строгую диету и прием добавок, показатели не улучшались, поэтому врачи назначили комплексное обследование.

Джонсон прошел колоноскопию, гастроскопию, специальные анализы крови и биопсию слизистой желудка. Исследования выявили повышенный уровень антител к париетальным клеткам желудка и изменения, характерные для ранней стадии аутоиммунного гастрита.

При этом заболевании иммунная система атакует клетки, вырабатывающие желудочную кислоту и внутренний фактор, необходимый для усвоения витамина B12. В результате организм начинает хуже усваивать железо и витамин B12, что может привести к хронической усталости, анемии, нарушениям пищеварения и другим проблемам со здоровьем.

Опасность болезни заключается и в том, что она способна долгое время протекать практически бессимптомно. При отсутствии наблюдения повышается риск развития рака желудка и некоторых нейроэндокринных опухолей.

На сегодняшний день полностью вылечить аутоиммунный гастрит невозможно. Терапия направлена на восполнение дефицита железа и витамина B12, а также регулярный контроль состояния слизистой желудка. Сам Джонсон уже получил внутривенное введение 1000 мг железа после того, как обычные препараты оказались неэффективными.

Предприниматель намерен открыто рассказывать о течении болезни и публиковать результаты наблюдений. Он также изучает экспериментальные методы лечения, которые могут воздействовать на клетки иммунной системы, однако такие подходы пока не признаны стандартом медицинской практики.

Брайан Джонсон заявил, что не собирается отказываться от своих исследований и хочет превратить борьбу с заболеванием в еще один научный эксперимент. Однако сам он признает: путь к «вечной жизни», которому он посвятил миллионы долларов, теперь осложнен диагнозом, для которого современная медицина пока не нашла лекарства.