6 июля знаменитому американскому актеру, сценаристу, режиссеру и продюсеру Сильвестру Сталлоне исполнилось 80 лет. Создатель культовых образов Рокки и Рэмбо по-прежнему остается одной из самых узнаваемых звезд мирового кино и продолжает активно сниматься, несмотря на возраст.

6 июля легенда Голливуда Сильвестр Сталлоне отметил 80-летний юбилей. За свою карьеру он снялся более чем в 80 фильмах, стал успешным сценаристом, режиссером и продюсером, а также превратился в одну из главных звезд мирового экрана.

Непростое детство

Полное имя актера — Сильвестр Гарденцио Сталлоне. Он родился в Нью-Йорке в семье парикмахера Фрэнка Сталлоне-старшего и астролога Жаклин «Джеки» Сталлоне (урожденной Лейбофиш).

По материнской линии актер имеет французские и еврейские корни. Его бабушка Роза Рабинович родилась в Одессе и в 1921 году вместе с семьей эмигрировала в США.

Во время тяжелых родов врачи повредили лицевой нерв новорожденного. В результате Сильвестр получил частичный паралич губ, подбородка и языка. Именно эта особенность впоследствии стала его визитной карточкой — знаменитой асимметричной улыбкой и характерной манерой речи.

До Голливуда сменил множество профессий

Прежде чем стать звездой мирового кино, Сталлоне успел поработать вышибалой в ночном клубе, преподавателем физкультуры, швейцаром и даже ухаживал за животными в зоопарке.

Первой работой актера в кино стал фильм для взрослых «Итальянский жеребец», вышедший в 1970 году. Позже Сталлоне признавался, что согласился на съемки исключительно из-за тяжелого материального положения.

«Рокки» изменил всю его жизнь

Настоящий успех пришел в 1976 году после выхода фильма «Рокки», сценарий к которому Сталлоне написал всего за несколько дней. Несмотря на выгодные предложения продать сценарий студии, он настоял, что главную роль сыграет именно он.

Риск оказался оправданным. Картина получила премию «Оскар» как лучший фильм года, а сам Сталлоне был номинирован сразу как актер и сценарист. История боксера Рокки Бальбоа стала одной из самых знаменитых спортивных драм в истории кино.

После Рокки появился Рэмбо

Еще одним культовым персонажем актера стал ветеран войны во Вьетнаме Джон Рэмбо, впервые появившийся в фильме «Первая кровь» (1982).

В 1980-х и 1990-х годах Сталлоне окончательно закрепил за собой статус главной звезды боевиков, снявшись в фильмах «Кобра», «Скалолаз», «Разрушитель», «Судья Дредд» и многих других.

Художник с мировым именем

Помимо кино, Сталлоне уже более полувека серьезно занимается живописью. Его картины выставлялись в престижных галереях США, Франции, Германии и Швейцарии, а некоторые работы были проданы за сотни тысяч долларов.

Тренировался с автомобильными деталями

Еще до мировой славы будущий актер не мог позволить себе дорогие тренажеры. Для занятий спортом он использовал автомобильные детали, бетонные блоки и другой подручный инвентарь, самостоятельно создавая программу тренировок.

Второе дыхание карьеры

В 2000-х Сталлоне сумел успешно перезапустить карьеру благодаря франшизе «Неудержимые», объединившей звезд классических боевиков.

За роль в фильме «Крид: Наследие Рокки» (2015) актер получил премию «Золотой глобус» и был вновь номинирован на «Оскар». В последние годы он также успешно играет главную роль в криминальном сериале «Король Талсы».

Семья и личные испытания

Личная жизнь Сталлоне была не менее насыщенной, чем его кинокарьера. Первой супругой актера стала актриса Саша Зак, с которой он прожил в браке 11 лет. У пары родились двое сыновей — Сейдж и Серджо.

Старший сын, Сейдж Сталлоне, также пробовал себя в кино, однако в 2012 году скоропостижно скончался от сердечного приступа в возрасте 36 лет, всего за несколько недель до своей свадьбы. Младшему сыну, Серджо, еще в детстве поставили диагноз аутизм. Ради его воспитания семья на долгие годы сосредоточилась на лечении и реабилитации мальчика.

Второй женой актера стала датская модель и актриса Бриджит Нильсен, с которой Сталлоне познакомился во время съемок фильма «Кобра». Однако этот яркий союз просуществовал всего около полутора лет.

Настоящее семейное счастье актер обрел с бывшей моделью Дженнифер Флавин, которая моложе его на 22 года. Они познакомились в конце 1980-х годов, несколько раз расставались и вновь сходились, а официально поженились в 1997 году, когда уже воспитывали первую дочь.

В браке у супругов родились три дочери — София, Систин и Скарлет, каждая из которых сегодня строит собственную карьеру в модельном бизнесе, кино и телевидении. Семья также стала героями популярного реалити-шоу «Семья Сталлоне», в котором зрители увидели знаменитого актера не только как звезду Голливуда, но и как заботливого мужа и отца.

История Сильвестра Сталлоне — один из самых ярких примеров того, как настойчивость способна изменить судьбу. Человек, которому из-за родовой травмы прочили совсем не актерское будущее, сумел стать мировой звездой, создать двух культовых героев — Рокки и Рэмбо — и даже в 80 лет продолжает работать, оставаясь одной из главных легенд Голливуда.