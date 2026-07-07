Уход звезды в 40 лет от рака головного мозга стал шоком для всех — за несколько лет до этого Фриске боролась с болезнью публично, и за нее переживали миллионы людей. Но даже спустя десятилетие имя певицы продолжает обрастать слухами, спорами и неожиданными фактами о ее жизни.

Брат-близнец, которого она не знала

Жанна Фриске родилась 8 июля 1974 года в Москве семимесячной, с весом всего 1,38 кг и ростом 38 см. У нее был брат-близнец, но он скончался через два дня после рождения из-за генетического заболевания. Сама Жанна узнала об этом только во взрослом возрасте. Певица признавалась, что именно эта потеря сделала ее такой сильной — словно она взяла на себя обязательство жить за двоих. При крещении девочка получила имя Анна и до 22 лет она носила фамилию матери — Копылова.

Фамилия Фриске — не от отца, а от прабабушки

Владимир Фриске, отец певицы, происходил из семьи поволжских немцев. Однако при женитьбе он взял фамилию супруги — Копылова, чтобы избежать трудностей с трудоустройством в советское время. А вот свою историческую фамилию Фриске, доставшуюся от прабабушки Паулины Вильгельмовны, Жанна Фриске взяла уже в качестве псевдонима, когда начала сольную карьеру.

Отец вложил в ее карьеру 10 тысяч долларов

В 1996 году 22-летняя Жанна пришла в группу «Блестящие» как хореограф — ее пригласил продюсер Андрей Грозный. Но уже через неделю артистке предложили стать солисткой этой группы. Однако для выступлений требовались костюмы — и отец певицы вложил в них 10 тысяч долларов, которые продюсеры позже вернули. Спустя год пребывания в группе Жанна взяла фамилию Фриске. С «Блестящими» она записала пять альбомов — состав тех лет до сих пор называют «золотым».

Единственный сольный альбом и 20 синглов

За почти 15 лет карьеры Жанна Фриске выпустила более 20 синглов — отдельных музыкальных произведений. При этом сольный альбом у нее был только один, вышедший в 2005 году: назывался он «Жанна». Первым большим успехом стала песня «Ла-ла-ла» на стихи Андрея Губина, затем последовал хит «Где-то летом», с которым певица стала лауреатом «Песни года». Среди других известных композиций — «А на море белый песок» и «Малинки».

Звезда и главная ведьма российского кино

Помимо карьеры певицы, Жанна Фриске пробовала себя и в кино. Она снялась в десятке фильмов, но главной киноролью всей жизни звезды стала ведьма Алиса Донникова в «Ночном дозоре» и «Дневном дозоре» Тимура Бекмамбетова. Интересно, что из первого фильма большинство сцен с ее участием, включая откровенные, вырезали. Зато во второй части режиссер отвел персонажу Фриске более значимую роль — за эту работу звезда получила премию MTV «За лучшую женскую роль». Позже она исполнила главную роль в психологической драме Клима Шипенко.

Сын Платон был главным стимулом бороться за жизнь

В 2012 году Жанна объявила о романе с телеведущим Дмитрием Шепелевым, а в 2013-м родила сына Платона. До этого она несколько раз пыталась забеременеть, но безуспешно. Рождение ребенка стало для певицы самой большой радостью. Однако уже тогда врачи сообщили ей о страшном диагнозе — опухоли головного мозга. Ответ Жанны был категоричным: она не сомневалась в своем желании родить этого ребенка. Позже Шепелев признавался, что сын был ее главным стимулом продолжать борьбу с болезнью.

Общенациональный сбор средств

Когда стало известно о болезни Фриске, был организован сбор средств на лечение за рубежом — люди жертвовали огромные суммы. Это был один из первых случаев в России, когда болезнь публичного человека вызвала такое массовое сочувствие. Сама певица, по словам отца, до последнего боялась включать видео при общении с ним по интернету — не хотела, чтобы он видел, как она изменилась из-за болезни.

Последние две недели в беспамятстве

15 июня 2015 года Жанна Фриске скончалась. Причиной смерти стала глиобластома — неоперабельная опухоль головного мозга. Отец певицы позже рассказал, что 8 марта она перестала отвечать на внешние раздражители, а последние две недели жизни провела в беспамятстве. За день до смерти, по словам Владимира Копылова, подруга Ольга Орлова прибежала и сказала, что Жанна открыла глаза и что-то спросила. Но, когда отец подбежал, она уже закрыла их. «Кажется, будто вчера она была рядом, мы общались, а теперь ее нет с нами», — признался он спустя 10 лет.

Посмертный скандал вокруг Шепелева

После смерти Фриске ее гражданский муж Дмитрий Шепелев оказался в центре скандалов и критики. Многие упрекали его в том, что он слишком быстро начал новую жизнь и якобы отдалился от родителей певицы. Отец Жанны в интервью говорил, что сначала дочь любила Шепелева, но «когда родила и заболела, поняла, что это не ее». Сам телеведущий долгое время не комментировал эти обвинения. Споры вокруг их отношений и воспитания сына Платона не утихают до сих пор.

Неизданные песни и несостоявшийся альбом

В последние годы жизни Жанна Фриске активно работала над новым материалом. Она записала несколько песен для альбома, который должен был выйти в 2014 году, но болезнь помешала планам. После смерти певицы продюсеры не раз заявляли о намерении выпустить неизданные треки, однако из-за юридических споров между наследниками и звукозаписывающими компаниями релиз откладывался.

В 2018 году появлялась информация, что некоторые записи могут быть изданы, но этого так и не произошло. Поклонники до сих пор находят в Сети демо‑версии и спорят, стоит ли обнародовать эти песни или лучше оставить их как личное наследие артистки.