Кристина Орбакайте поделилась семейным видео, которое мгновенно развеселило поклонников. Во время исполнения одного из своих самых известных хитов супруг певицы Михаил Земцов неожиданно спросил, кто его поет.

Кристина Орбакайте опубликовала в социальных сетях забавное семейное видео, главным героем которого неожиданно стал ее супруг Михаил Земцов.

На кадрах певица вместе с мужем и 14-летней дочерью Клавдией отдыхает на природе. Во время прогулки семья начала петь знаменитую композицию Орбакайте и Авраама Руссо «Любовь, которой больше нет».

Однако в самый разгар исполнения Михаил неожиданно спросил:

«А кто это поет?»

Неизвестно, была ли это шутка или искренний вопрос, но подписчики певицы восприняли момент с юмором.

В комментариях поклонники оставили десятки шутливых сообщений:

«Какие же вы милые!», «Настоящий мужчина — главное, что слова знает», «Ну Миша попал, конечно», — написали пользователи.

Кристина Орбакайте и предприниматель Михаил Земцов поженились весной 2005 года. Супруги воспитывают дочь Клавдию и уже несколько лет живут в США. Несмотря на жизнь за океаном, певица регулярно делится с подписчиками моментами из семейной жизни.

Короткое семейное видео вновь показало, что даже у звезд бывают забавные бытовые ситуации. Поклонники оценили чувство юмора семьи Орбакайте, а ролик быстро собрал множество теплых и ироничных комментариев.