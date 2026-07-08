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«Кто это поет?»: муж Кристины Орбакайте не узнал хит жены и рассмешил поклонников 0 77

Lifenews
Дата публикации: 08.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Орбакайте и Земцов
ФОТО: Instagram

Кристина Орбакайте поделилась семейным видео, которое мгновенно развеселило поклонников. Во время исполнения одного из своих самых известных хитов супруг певицы Михаил Земцов неожиданно спросил, кто его поет.

Кристина Орбакайте опубликовала в социальных сетях забавное семейное видео, главным героем которого неожиданно стал ее супруг Михаил Земцов.

На кадрах певица вместе с мужем и 14-летней дочерью Клавдией отдыхает на природе. Во время прогулки семья начала петь знаменитую композицию Орбакайте и Авраама Руссо «Любовь, которой больше нет».

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Однако в самый разгар исполнения Михаил неожиданно спросил:

«А кто это поет?»

Неизвестно, была ли это шутка или искренний вопрос, но подписчики певицы восприняли момент с юмором.

В комментариях поклонники оставили десятки шутливых сообщений:

«Какие же вы милые!», «Настоящий мужчина — главное, что слова знает», «Ну Миша попал, конечно», — написали пользователи.

Кристина Орбакайте и предприниматель Михаил Земцов поженились весной 2005 года. Супруги воспитывают дочь Клавдию и уже несколько лет живут в США. Несмотря на жизнь за океаном, певица регулярно делится с подписчиками моментами из семейной жизни.

Короткое семейное видео вновь показало, что даже у звезд бывают забавные бытовые ситуации. Поклонники оценили чувство юмора семьи Орбакайте, а ролик быстро собрал множество теплых и ироничных комментариев.

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#звезды #юмор #социальные сети #Кристина Орбакайте
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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