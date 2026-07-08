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«Современный Ретт Батлер»: вдова Дмитрия Хворостовского показала повзрослевшего сына 0 240

Lifenews
Дата публикации: 08.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дмитрий Хворостовский с детьми – Максимом и Ниной.

Дмитрий Хворостовский с детьми – Максимом и Ниной. Архивное фото

7 июля сын Дмитрия Хворостовского и Флоранс Илли отметил 23-летие. В честь дня рождения вдова прославленного оперного певца опубликовала новое фото Максима, которое вызвало восторг у поклонников артиста.

7 июля сын Дмитрия Хворостовского Максим отпраздновал свое 23-летие. По случаю дня рождения его мама, итальянская оперная певица Флоранс Илли, поделилась в социальных сетях новым снимком именинника.

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Публикацию Флоранс сопроводила коротким, но очень теплым признанием.

«Самый шикарный мальчик на планете. Люблю тебя», — написала она.

Подписчики не скрывали восхищения внешностью молодого человека. Многие отметили его сходство со знаменитым отцом, а некоторые сравнили именинника с одним из самых известных литературных героев.

«Как похож на папу!», «О, Мадонна, какой красавец! Настоящий современный Ретт Батлер», «Какой уже взрослый и красивый молодой человек», — написали пользователи в комментариях.

Напомним, Дмитрий Хворостовский был дважды женат. В первом браке с балериной Светланой Ивановой у него родились трое детей. После развода артист создал семью с итальянской певицей Флоранс Илли. В этом браке появились сын Максим и дочь Нина.

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Дмитрий Хворостовский и Флоранс.

Прославленный оперный певец скончался 22 ноября 2017 года после продолжительной борьбы с опухолью головного мозга.

Поклонники Дмитрия Хворостовского продолжают с большим интересом следить за жизнью его семьи. Новые фотографии детей артиста неизменно вызывают теплые отклики, а многие отмечают, что в Максиме с каждым годом все отчетливее проявляются черты знаменитого отца.

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#память #семья #сын
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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