Аномальная жара в Южной Европе меняет привычные маршруты путешествий. Вместо Италии, Испании и Греции все больше туристов выбирают более прохладные страны Северной Европы, где можно комфортно отдыхать даже в разгар лета.

Рекордная жара, накрывшая Европу в конце июня, заставила многих путешественников пересмотреть планы на отпуск. Вместо традиционных курортов Средиземноморья туристы все чаще выбирают более прохладные направления на севере континента.

Как сообщает Time Out, популярность набирает новый туристический тренд — coolcation (от английских слов cool — прохладный и vacation — отпуск). Его суть заключается в том, чтобы провести летний отдых в странах с умеренным климатом и избежать экстремальной жары.

По данным синоптиков, июль в ряде стран Южной Европы также может оказаться аномально жарким. Именно поэтому многие европейцы предпочитают отказаться от поездок на юг в пользу более комфортных регионов.

«Coolcation — это осознанный выбор северных направлений, где вместо палящего солнца туристов ждут живописные пейзажи, прохладный воздух и комфортные температуры», — отмечает издание.

Лидер — Гетеборг

Первое место в рейтинге лучших направлений для прохладного летнего отдыха занял шведский Гетеборг.

Средняя температура воздуха здесь в августе составляет от +13 до +21 градуса, что делает прогулки и экскурсии гораздо комфортнее, чем на юге Европы. Среди достоинств города называют многочисленные каналы, разноцветные деревянные дома, морское побережье и возможность путешествовать на паромах по островам южного архипелага.

По данным туристического сервиса Opodo, интерес к Гетеборгу за последний год вырос на 33%.

Стокгольм — на втором месте

Вторую строчку занял Стокгольм, спрос на который увеличился на 22%.

Шведская столица расположена на 14 островах, поэтому вода здесь всегда рядом. Туристам рекомендуют посетить озеро Хелласгорден, старинный район Гамла-Стан и знаменитый Стокгольмский архипелаг, включающий более 30 тысяч островов.

Куда еще едут туристы

В десятку самых популярных направлений для «прохладного отпуска» также вошли:

Цюрих (Швейцария);

Женева (Швейцария);

Осло (Норвегия);

Инсбрук (Австрия);

Зальцбург (Австрия).

Эти города привлекают путешественников более мягким климатом, большим количеством парков, озер и горных маршрутов.

Изменение климата уже влияет на туристические предпочтения европейцев. Если раньше главным летним направлением были пляжи Средиземноморья, то теперь все больше путешественников выбирают север Европы, где можно наслаждаться природой и экскурсиями без изнуряющей жары. Эксперты считают, что популярность coolcation в ближайшие годы будет только расти.