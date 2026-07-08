Екатерина Климова поделилась новыми фотографиями с сыновьями Матвеем и Корнеем. Стильная семейная фотосессия в смокингах вызвала восхищение поклонников, которые отметили не только красоту молодых людей, но и то, как молодо выглядит сама актриса.

Екатерина Климова опубликовала в социальных сетях новые фотографии со своими сыновьями Матвеем и Корнеем, которых она родила в браке с актером Игорем Петренко.

На снимках 47-летняя актриса вместе с сыновьями предстала в элегантных черных смокингах. Старшему Матвею сейчас 19 лет, младшему Корнею — 17. Стильная семейная фотосессия сразу привлекла внимание поклонников.

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Под публикацией появились десятки восторженных комментариев. Пользователи отметили, что сыновья Климовой заметно повзрослели и унаследовали привлекательную внешность родителей.

«Какие красивые мальчики у вас выросли», «Гены пальцем не раздавишь. У красивых родителей — красивые дети», — написали подписчики.

Не меньше комплиментов досталось и самой актрисе. Многие признались, что с трудом верят в ее возраст.

«Вы как будто их старшая сестра», «Невероятно красивая семья», «Екатерина выглядит потрясающе», — отметили поклонники.

Напомним, Екатерина Климова воспитывает четверых детей. Старшая дочь Елизавета родилась в браке с Ильей Хорошиловым, сыновья Матвей и Корней — в браке с Игорем Петренко, а младшая дочь Белла появилась в союзе с актером Гелой Месхи.

Поклонники не раз отмечали, что Екатерина Климова сумела сохранить прекрасную форму и теплые отношения с детьми. Новая фотосессия лишь подтвердила это, а публикация быстро собрала множество комплиментов в адрес всей семьи.