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Алла Пугачева прилетела в Юрмалу: певицу заметили на улицах латвийского курорта 0 87

Lifenews
Дата публикации: 09.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Максим Галкин и Алла Пугачева

Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным приехала в Юрмалу. Супружескую пару случайно сфотографировали на одной из улиц латвийского курорта. Поклонники обратили внимание на непривычный повседневный образ Примадонны.

В Сети появилось редкое фото 77-летней Аллы Пугачевой, сделанное во время прогулки по Юрмале. На снимке певица предстала без яркого макияжа и привычной укладки: волосы она спрятала под объемным кепи, а вместо сценического образа выбрала джинсы и свободный светло-розовый джемпер. Такой Пугачеву запечатлела одна из поклонниц на улице Юрмалы в Латвии.

Рядом с артисткой был ее супруг Максим Галкин.

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Instagram

По информации ряда СМИ, супруги прилетели в Латвию с Кипра, где в последнее время проживают. Предполагается, что поводом для поездки стал традиционный музыкальный фестиваль, который ежегодно организует в Юрмале Лайма Вайкуле — давняя подруга Пугачевой.

Сообщается, что певица может посетить мероприятие, чтобы поддержать коллегу.

Пользователи соцсетей также активно обсуждают внешний вид Максима Галкина, отмечая, что артист заметно изменился за последнее время и уделяет большое внимание своей физической форме.

О том, сопровождают ли супругов их дети Лиза и Гарри, официальной информации нет.

Ранее Алла Пугачева уже неоднократно приезжала в Юрмалу, которая многие годы остается одним из ее любимых мест летнего отдыха. В этом году внимание поклонников вновь привлекло ее появление на латвийском курорте накануне фестиваля Лаймы Вайкуле.

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#Юрмала #Алла Пугачева #Латвия #соцсети #певица #знаменитости #Максим Галкин #Лайма Вайкуле
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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