Актриса Катерина Ковальчук впервые так подробно высказалась о семейной жизни с Гариком Харламовым. Она призналась, что совместно пережитые испытания сделали их союз только крепче, а также опубликовала трогательное видео с супругом.

33-летняя актриса посвятила мужу, резиденту Comedy Club Гарику Харламову, эмоциональное послание, в котором рассказала, что для нее значит семья и как изменились их отношения после свадьбы, состоявшейся летом 2024 года.

По словам Ковальчук, рядом с супругом она чувствует поддержку и спокойствие, а любовь с каждым годом становится только глубже.

«Это рука, которую хочется сжимать все крепче с каждым годом. Это человек, с которым не боишься ни мечтать, ни ошибаться, ни стареть. Спасибо, что ты есть. За твою внутреннюю силу, за твое умиротворение и заботу, которую ты даришь без лишнего пафоса — просто потому, что любишь», — написала актриса.

Катерина также не согласилась с распространенным мнением, что любовь обязательно должна проходить испытания временем. По ее словам, настоящее чувство не нуждается в проверках, а постепенно становится крепче, учит терпению, взаимопониманию и умению поддерживать друг друга в любых обстоятельствах.

«Спасибо судьбе за тебя. За каждый совместно прожитый миг, за нашу радость, за трудности, которые сделали нас сильнее, и за наше "мы", которое для меня дороже всего», — призналась она.

Помимо поздравления, актриса поделилась видеороликом, снятым в день рождения Харламова. В кадре она держит мужа за руку и с улыбкой говорит:

«В любую бурю ты протянешь мне ладонь — и мир вновь обретает опору. Моя мечта — чтобы в конце концов остались только я и ты. Ну и собаки, конечно. И ноутбук — его я тоже очень люблю».

Катерина Ковальчук и Гарик Харламов официально оформили отношения летом 2024 года. Для юмориста этот брак стал третьим. Ранее он был женат на Юлии Лещенко, а затем на актрисе Кристине Асмус, с которой воспитывает дочь Анастасию.

Поклонники пары также не раз отмечали, что Катерина быстро нашла общий язык с матерью Харламова и гармонично влилась в его семью.

В своем редком откровении Катерина Ковальчук дала понять, что считает главным секретом счастливого брака не отсутствие трудностей, а умение проходить их вместе. По словам актрисы, именно совместно пережитые испытания сделали их отношения с Гариком Харламовым еще более крепкими.