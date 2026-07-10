Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Внучка Софии Ротару шикует в Европе. А, что же бабушка? 0 11

Lifenews
Дата публикации: 10.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Внучка Ротару

Внучка Софии Ротару мого лет живет в США, куда переехала ради учебы в престижной Школе дизайна. 25-летняя София Евдокименко, рожденная в браке единственного сына певицы Руслана Евдокименко и его жены Светланы, часто катается по миру, шикуя на деньги знаменитой бабушки. На этот раз девушка побывала в Париже.

Внучка Софии Ротару появилась на модном показе в столице Франции. София Евдокименко опубликовала серию ярких фотографий. В кадре она предстала в алой блузке и белых брюках. Главным акцентом образа стали массивные золотые украшения.

"Они говорят, когда девушка начинает любить розовое, это значит, она влюбилась. Так что... Что это значит, когда она начинает любить красное?" - кокетливо подписала она снимки.

Поклонники живо обсуждают внучку артистки: "Жизнь щедро отсыпала внучке Софии Ротару. И красоты, и денег бабушки. В работе София не замечена, замечена на показе в Париже".

Фамилия Ротару с пеленок открывала Соне любые двери. Девочку, названную в честь певицы, учили танцам, вокалу, рисованию. В семь лет она вышла на подиум. Знаменитая бабушка ее обожает, а вот сцена ее внучку не приняла.

Она пошла в дизайнеры. Отучилась в Parsons School of Design в США. Заведение не для скромных бюджетов. Год обучения для иностранцев тянет на 20 тысяч долларов. Соня закончила обучение и осталась в Нью-Йорке. Ей купили роскошную квартиру. А лето она проводит на итальянской вилле Софии Михайловны, которая в свои 78 лет живет затворницей и отказалась от выступлений.

Между странами летает с комфортом - на частных бортах. Веселится на элитных курортах вроде Сен-Тропе или Капри, ужинает в ресторанах с мишленовскими звездами. Ее гардероб трещит от люксовых брендов.

О личной жизни девушки почти ничего не известно. Ранее сплетники шептались, что Евдокименко встречается с наследником одной из самых состоятельных семей США. До этого она состояла в отношениях с украинским IT-специалистом, который старше ее на 13 лет, сообщают российские СМИ.

×
Читайте нас также:
#мода #дизайн #образ жизни #Париж #София Ротару #знаменитости
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Орбакайте и Земцов Иконка видео
Изображение к статье: Дмитрий Хворостовский с детьми – Максимом и Ниной.
Изображение к статье: Жанна Фриске
Изображение к статье: Джордж Клуни

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Клубника
В мире
Изображение к статье: Осетр
Наша Латвия
Изображение к статье: Наука
Наша Латвия
Изображение к статье: Враг не пройдет, победа будет за нами
Наша Латвия
Изображение к статье: Самолет авиакомпании Ryanair
ЧП и криминал
Изображение к статье: Экспорт
Наша Латвия
Изображение к статье: Клубника
В мире
Изображение к статье: Осетр
Наша Латвия
Изображение к статье: Наука
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео