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Знаменитый актер Энтони Хопкинс решил исполнить давнюю мечту 0 194

Lifenews
Дата публикации: 11.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Энтони Хопкинс

Двукратный обладатель премии «Оскар» сэр Энтони Хопкинс в возрасте 88 лет выпустил написанную им самим музыку.

Согласно анонсу звукозаписывающей компании Decca Classics, опубликованному 10 июля, первый сингл — композиция «Bracken Road» — это часть из оркестровых произведений, «написанных на протяжении более шести десятилетий», которые будут выпущены в рамках альбома «Life is a Dream».

Знаменитый актер начал играть на пианино в возрасте четырех лет. «Музыка была моей первой мечтой, — заявил Хопкинс. — Я сочиняю музыку всю свою жизнь. Некоторые из моих произведений сопровождают меня десятилетиями, и я до сих пор к ним возвращаюсь».

По словам Хопкинса, он начал импровизировать на фортепиано в возрасте шести лет, к подростковому возрасту уже сочинял музыку для местных спектаклей и продолжал писать музыку даже тогда, когда его актерская карьера пошла в гору.

Музыка с представленного альбома композитора Энтони Хопкинса исполнена филармоническим оркестром и дирижером Густаво Дудамелем, обладателем премии «Грэмми». Альбом был записан в Александровском дворце в Лондоне в апреле.

«Жизнь — это мечта» выйдет 21 августа. В альбом вошли 12 композиций.

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#Оскар #музыка
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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