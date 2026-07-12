Концерт кубинско-американского рэпера Pitbull в Лондоне вошел в историю. Более 22 тысяч поклонников пришли в одинаковом образе своего кумира — в искусственных лысинах, темных очках и костюмах, что позволило установить новый мировой рекорд.

На фестивале BST Hyde Park в Лондоне кубинско-американский рэпер Pitbull (Армандо Кристиан Перес) стал участником необычного достижения, официально внесенного в Книгу рекордов Гиннесса, передает entrevue.fr.

Во время концерта 22 141 зритель появился в образе артиста — в латексных лысинах, солнцезащитных очках и темной одежде. Таким образом поклонники воссоздали фирменный стиль исполнителя и помогли установить мировой рекорд по самому массовому собранию людей в искусственных лысинах.

Идея родилась в соцсетях

Необычная акция стала продолжением популярного интернет-тренда. Идею предложил ведущий BBC Грег Джеймс, а организаторы фестиваля и сам музыкант поддержали инициативу.

Для регистрации рекорда требовалось собрать не менее 2 000 участников в соответствующем образе. Однако ожидания были многократно превзойдены: из примерно 70 тысяч зрителей фестиваля более 22 тысяч приняли участие в акции.

«История творится прямо сейчас»

Во время выступления Pitbull также вышел на сцену в своем узнаваемом образе — с искусственной лысиной, очками-авиаторами, эспаньолкой и в черном костюме.

«История творится прямо сейчас», — сказал артист, поблагодарив своих поклонников.

По словам музыканта, этой акцией он хотел «представить всех лысых людей мира».

Для официальной регистрации достижения организаторы привлекли десятки волонтеров, а также использовали дроны для подсчета участников. Представители Книги рекордов Гиннесса дополнительно проверяли, чтобы каждый участник был правильно загримирован — волосы не должны были быть видны из-под латексной лысины.

Несмотря на жару, достигавшую 31 °C, поклонники выполнили все требования, благодаря чему рекорд был официально зафиксирован.

Необычный флешмоб стал одним из самых ярких моментов фестиваля BST Hyde Park. Вместо обычного концерта поклонники Pitbull не только поддержали своего кумира, но и помогли ему войти в историю, установив новый мировой рекорд Гиннесса.