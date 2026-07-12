Необычная церемония прощания в Амстердаме вызвала бурную реакцию в интернете. По просьбе детей покойных во время похорон владельцев клуба для взрослых перед гостями выступила танцовщица на пилоне, исполнив номер под знаменитую песню группы Queen.

В Амстердаме необычная похоронная церемония стала вирусной после публикации видео в социальных сетях. Во время прощания с супругами, которые владели клубом для взрослых, перед гробами выступила танцовщица на пилоне, передает The New York Post.

Под композицию Queen «The Show Must Go On» артистка исполнила танцевальный номер рядом с фотографиями и гробами покойных. Видео, опубликованное на этой неделе, уже собрало более пяти миллионов просмотров.

Как выяснилось, муж умер еще в 1993 году, однако после недавней смерти его супруги семья решила провести совместную церемонию прощания.

Организатор похорон Иеде Хорн рассказал, что всегда старается сделать каждую церемонию максимально личной и отражающей жизнь ушедшего человека. Однако даже его удивила просьба детей супругов.

«Когда я осторожно спросил, можно ли каким-то образом отразить дело всей жизни родителей во время церемонии, они сначала не решились. Но через несколько дней перезвонили и сообщили, что хотят пригласить танцовщицу на пилоне», — рассказал Хорн.

По его словам, большинство гостей не ожидали такого поворота, хотя все прекрасно знали историю семьи и сферу деятельности супругов.

«Посетители были удивлены, но одновременно понимали, почему это происходит. Это полностью соответствовало людям, с которыми мы прощались», — отметил организатор.

После публикации ролика пользователи соцсетей активно обсуждали необычную церемонию. Одни назвали ее оригинальным способом почтить память покойных, другие признались, что тоже хотели бы столь необычные проводы. Не обошлось и без шуток, связанных с песней Queen «The Show Must Go On».

Хотя столь необычные похороны вызвали неоднозначную реакцию, организатор церемонии считает, что главное — исполнить последнюю волю семьи и сделать прощание таким, каким его хотели видеть близкие покойных. Именно поэтому, по его словам, церемония получилась по-настоящему личной и запоминающейся.