Новозеландский актер Сэм Нилл скончался в возрасте 78 лет. О его смерти сообщили на официальной странице артиста в Instagram. Нилл был известен по ролям в фильмах «Парк Юрского периода» и сериале «Острые козырьки».

Согласно заявлению семьи, смерть актера наступила неожиданно. Причина смерти не раскрывается. В 2023 году у Нилла диагностировали онкологическое заболевание, однако впоследствии врачи сообщили, что он находится в ремиссии.

«Сэм ушел из жизни в окружении семьи и с тем достоинством, которое сопровождало его всю жизнь», — говорится в опубликованном сообщении. Родные попросили уважать их право на частную жизнь, чтобы пережить эту невосполнимую утрату.

Новозеландская журналистка Кейт Роджер, много лет знавшая актера, рассказала, что он до последнего продолжал активно работать.

«Он был счастлив. Скорее всего, еще вчера или позавчера он находился на съемочной площадке фильма или работал над новым телесериалом», — сказала она.

Звезда «Парка Юрского периода»

Мировую известность Сэму Ниллу принесла роль палеонтолога доктора Алана Гранта в фильме «Парк Юрского периода», вышедшем в 1993 году. По сюжету его герой отправляется на остров у побережья Коста-Рики, где создан парк с клонированными динозаврами.

Позже актер вновь исполнил эту роль в фильмах «Парк Юрского периода III» (2001) и «Мир Юрского периода: Господство» (2022).

В том же 1993 году Нилл снялся в знаменитой драме «Пианино» режиссера Джейн Кэмпион. Картина, действие которой происходит в Новой Зеландии, получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Актер сыграл сурового мужа, который в браке по расчету безуспешно пытается добиться любви своей жены.

Помимо кино, Сэм Нилл много работал на телевидении. В начале 1980-х годов он исполнил главную роль в сериале «Рейли: Король шпионов», а позже сыграл майора Честера Кэмпбелла в первых двух сезонах сериала «Острые козырьки». Его персонаж — бескомпромиссный следователь, ставший одним из главных противников Томаса Шелби.

Международный успех пришел к актеру еще в 1979 году после выхода фильма «Моя блистательная карьера». За свою карьеру он дважды номинировался на премию «Эмми»: в 1998 году — за главную роль в мини-сериале «Мерлин», а в 2017-м — как рассказчик документального фильма «Дикая Новая Зеландия».

«Его будут помнить еще очень долго»

По словам Кейт Роджер, Нилл всегда с удовольствием покидал шумный Голливуд, возвращаясь к спокойной жизни в Новой Зеландии. Там у него были винодельня и ферма, а животных он называл именами своих коллег. Так, коровы носили имена Хелены Бонэм Картер и Лоры Дерн, поросенка звали Эми Адамс, барана — Джефф Голдблюм, а курицу — Кейт Уинслет.

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе, где актер также часто жил и работал, одним из первых выразил соболезнования.

«Он был ироничным и сдержанным, вдумчивым и невозмутимым. В каждой роли он демонстрировал достоинство, юмор и невероятную убедительность. Его будут помнить еще очень долго», — заявил глава правительства.

Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон отметил, что Сэм Нилл сыграл важную роль в становлении национальной киноиндустрии.