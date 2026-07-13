Ефремов и его любимая женщина эту информацию никак не комментируют, свою жизнь в соцсетях не транслируют, поэтому получить достоверную информацию из первых уст пока не представляется возможным.

Квартиру 62-летний Михаил Ефремов арендует неподалеку от театра «Современник», где трудится его возлюбленная 42-летняя актриса Дарья Белоусова. Снимали жилье так, чтобы артистка могла пешком дойти на работу. В то время, когда Михаил Ефремов отбывал срок в колонии за ДТП со смертельным исходом, судачили, что его подруга Дарья Белоусова успела приобрести первое собственное жилье — квартиру в строящемся доме, в новом ЖК, в Новой Москве. Сама продолжала снимать жилье, Белоусова помимо зарплаты в театре подрабатывала записью аудиокниг, иногда снимается в кино.

Любовная связь незамужней артистки Дарьи Белоусовой и ее женатого коллеги была раскрыта для общественности шесть лет назад, когда Михаил Ефремов совершил ДТП, нарушив ПДД — за рулем своего внедорожника через двойную сплошную врезался в автофургон, водитель которого впоследствии скончался в больнице.

Артист прошел экспертизы, которые показали, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. После ДТП и экспертизы Михаил отправился на съемную квартиру Дарьи Белоусовой — из этого жилья в центре столицы его на следующий день доставили на допрос. Так и узнали все, о наличии любовницы у Ефремова. Хозяйка той квартиры в Казарменном переулке потом прошлась за небольшой гонорар по ток-шоу с яркими историями о сдаче своей жилплощади Дарье Белоусовой, и как узнала — что часто там обитал и актер Ефремов.

НЕДВИЖИМОСТЬ ЕФРЕМОВА

Михаил Ефремов женился пятый раз на Софье Кругликовой 16 лет назад, когда они ждали рождения третьего общего ребенка.

Свою самую дорогую квартиру Михаил Ефремов купил после четвертого развода и до официального заключения пятого брака. Ефремов развелся с четвертой женой артисткой Ксенией Качалиной из-за ее измены в 2004 году. После развода Михаил Ефремов купил для Качалиной двушку, чтобы она там жила с дочкой. Квартира расположена в шикарном доме в Брюсовом переулке, в 10-минутах пешком от Кремля.

В 2004 году Михаил Ефремов продал четырехкомнатную квартиру отца Олега Ефремова на Тверской улице. С этих денег была куплена квартира для Качалиной. Остальные средства, и свои сбережения он вложил в покупку еще одной квартиры в центре Москвы (уже для себя) — речь о жилплощади в Плотниковом переулке, в так называемом «доме с писателями» 1907 года постройки. Недвижимость считается «элитной», квартира площадью 148,5 кв м — шесть комнат, две ванные, балкон.

Весной 2025 года Ефремов вышел по УДО из колонии, вернулся в эту квартиру, где жила его жена Софья и трое их общих детей. Говорят, что в конце прошлого года Михаил развелся с Софьей, и стал жить с Дарьей Белоусовой. Его главный актив квартира в Плотниковом переулке не являлась совместно нажитым имуществом, однако была переписана на Софью Кругликову — вот такое наследство актер оставил пятой жене и их общим детям.

Что было совместно нажитым имуществом в пятом браке? Это два дома — в Подмосковье, в Юрмале. Говорят, что эти два актива также остались Софье.

Сам Михаил Ефремов остается обеспеченным холостяком — у него осталось сразу несколько квартир в Москве.

У актера в собственности — квартира, перешедшая по наследству от мамы народной артистки РФ Аллы Покровской. Это недвижимость в центре Москвы площадью 67 кв м. Пока там живет дочь Ефремова от четвертого брака, но когда будет отремонтирована квартира умершей Ксении Качалиной, тогда она переедет туда.

Две квартиры перешли к Михаилу Ефремову по наследству пока он отбывал срок в колонии. Это пятикомнатная квартира площадью 123 кв м на Тверской и 1/2 трешки площадью 73 кв м на Олимпийском проспекте. Недвижимость досталась Михаилу Ефремову после смерти родного дяди, концертмейстера Александра Покровского, родного брата мамы артиста.

Супруга Александра Покровского тоже скончалась, завещав 1/2 трешки своей ученице, которая с мужем ухаживала за стариками. В 2025 году Михаил Олегович переписал 1/2 трехкомнатной квартиры на Олимпийском проспекте этой семье, оформил договор дарения 1/2 доли в праве общей собственности, оплатил стоимость услуг нотариуса и пошлину. Получается, что Михаил Ефремов добровольно отказался от половины квартиры жены дяди.

А вот пятикомнатная квартира на Тверской — родовое гнездо для Михаила Ефремова и перешла к нему по праву. В этой квартире жил дедушка Михаила Ефремова: выдающийся оперный режиссер Борис Покровский и бабушка, режиссер ЦДТ Анна Некрасова — когда они умерли, то квартира стала принадлежать в равных долях маме актера Алле Покровской и ее родному брату Александру Покровского. Они договорились, что Александр остается жить в родительской квартире, но свою половину перепишет на сына Аллы, своего племянника Михаила Ефремова. Александр Покровский написал завещание на Михаила, который к слову, и при жизни дядя оплачивал коммуналку, помогал. Своих детей у Покровского не было.

Таким образом, у Михаила Ефремова может быть в Москве две квартиры, которым, скорее всего, требуется капитальный ремонт. А на это нужны большие деньги. Пока Михаилу Ефремову не до масштабных ремонтов — это в будущем. Сейчас актер погружен в работу в театре, в репетиции, и возможно, что просто нет денег (и желания) затевать серьезный ремонт, пишут светские репортеры.