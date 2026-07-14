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Анжелика Варум ошарашила появлением на публике: вот что стало с ее лицом 0 133

Lifenews
Дата публикации: 14.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Анжелика Варум в мужской компании

Анжелика Варум последние годы перешла на закрытый образ жизни. Она не дает концертов, не ведет блог и не появляется на светских тусовках. Ходили слухи, что артистка перебралась в Америку, где живет ее единственная дочь Лиза от Леонида Агутина. Однако на днях певица внезапно вышла в свет.

Анжелика Варум появилась в Красной Поляне из-за мужа Леонида Агутина и свекра Николая Агутина. Фотографией певицы поделился исполнитель хита "Аэропорты".

Однако многочисленные поклонники обратили внимание на жену звезды. На фестивале мужа она предстала с темными волосами и челкой. Многие поклонники признались, что не сразу узнали изменившуюся артистку.

Анжелика вышла на сцену в отличном настроении. Она много улыбалась и исполнила песню Игоря Николаева "Дельфин и русалка". Но главной сенсацией стал внешний вид Варум: вместо привычного блонда у нее оказались довольно темные волосы, а также появилась челка.

"Все лавры Анжелике Варум, извините Леонид.... Она, как всегда, шикарна!", "Какая же красивая", "Анжелика прекрасна", "У вас самая прекрасная и восхитительная жена", "С годами только краше", "Прекрасно видеть, как годы делают вашу любовь только сильнее. Пусть впереди вас ждет еще много счастливых лет вместе!" - высказались подписчики в соцсетях.

Впрочем, нашлись и те, кто оказался ошарашен тем, как сейчас выглядит 57-летняя вокалистка. Некоторые фанаты выдвинули мнение, что с лицом артистки "что-то случилось".

Стоит отметить, сейчас Анжелика занимается семейным винным домом в Краснодарском крае.

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#звезды #шоу-бизнес #музыка #социальные сети #певица #красота #семейные отношения
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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