Актриса Любовь Толкалина впервые подробно рассказала о сексуализированном насилии, которое пережила в юности. По ее словам, преступление совершил преподаватель актерского мастерства, связанный с известной режиссерской семьей, а чувство беспомощности не отпускает ее до сих пор.

48-летняя актриса Любовь Толкалина в интервью Лауре Джугелии впервые подробно рассказала о трагедии, которая произошла с ней в ранней юности и, по ее признанию, продолжает влиять на ее жизнь спустя десятилетия.

По словам актрисы, ее первый сексуальный опыт стал насилием.

«Мой первый сексуальный опыт был насилием. Это был мой учитель по актерскому мастерству в модельном агентстве. Это очень страшная история, и связана она с человеком из известного режиссерского клана», — рассказала Толкалина.

Имя мужчины она не назвала, подчеркнув лишь, что он был значительно старше и обладал большим влиянием в творческой среде. По словам актрисы, именно поэтому тогда она не стала обращаться в полицию и долгие годы предпочитала молчать о случившемся.

Толкалина призналась, что до сих пор не смогла полностью пережить ту травму.

«Я не оправилась от этого до сих пор и всегда чувствую подвох в отношениях с мужчинами. Это ощущение бессилия не сравнить ни с чем», — сказала она.

Актриса отметила, что пережитое подорвало ее доверие к мужчинам и чувство безопасности.

В том же интервью Толкалина откровенно рассказала и о начале отношений с режиссером Егором Кончаловским. Она вспомнила, что, поступив во ВГИК, остро нуждалась в деньгах на обучение и получила две тысячи евро за откровенную фотосессию для журнала Playboy.

По словам актрисы, во время кастинга ее попросили полностью раздеться, однако после многолетних занятий синхронным плаванием она не воспринимала это как что-то необычное.

Толкалина также призналась, что уже тогда была беременна от Кончаловского. Хотя режиссер знал о ее финансовых трудностях, помощи он не предложил.

«Егор никогда не показал мне, что я ему важна. Он мог просто дать мне деньги. Я не просила, но он знал, что они нужны. У меня не было ощущения семьи, я не чувствовала себя в безопасности», — сказала актриса.

При этом Толкалина подчеркнула, что не собирается осуждать бывшего гражданского мужа.

«Он отец моей единственной дочери Маруси. И она очень похожа на папу. Когда мы с ней ссоримся, я всегда делаю первый шаг навстречу», — отметила она.

Откровенное интервью Любови Толкалиной вызвало широкий общественный резонанс. Актриса призналась, что решилась рассказать о пережитом спустя десятилетия, поскольку считает важным не замалчивать тему сексуализированного насилия и надеется, что ее история поможет тем, кто до сих пор боится говорить о подобных событиях.