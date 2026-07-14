Елена Проклова поддержала Любовь Толкалину, которая впервые рассказала, что в юности пережила сексуализированное насилие. По словам актрисы, подобные признания помогают не только самим пострадавшим, но и другим женщинам, столкнувшимся с похожим опытом.

Актриса Любовь Толкалина впервые публично рассказала, что ее первый сексуальный опыт стал следствием насилия. В интервью Лауре Джугелии она призналась, что долгие годы не могла говорить о произошедшем.

По словам Толкалиной, насилие совершил значительно более взрослый мужчина, связанный с известной режиссерской семьей. Имя этого человека актриса не назвала, отметив лишь, что его уже нет в живых.

Поддержку коллеге выразила Елена Проклова, которая в 2021 году также рассказала о пережитом в подростковом возрасте сексуализированном насилии. Тогда ее откровения вызвали широкий общественный резонанс и неоднозначную реакцию.

«Я сама прошла через это и знаю, каково оказаться в таком положении. Думаю, женщины годами молчат, потому что боятся осуждения. Так было раньше, и, к сожалению, так остается до сих пор», — сказала Проклова в беседе с Woman.

По словам актрисы, после собственного признания к ней стали обращаться многие женщины, которые благодарили ее за смелость и рассказывали свои истории.

Проклова уверена, что откровенность помогает не только пережившим насилие, но и тем, кто пока не решается говорить о случившемся.

«Я искренне сочувствую Любови Толкалиной. Думаю, что это признание облегчит ей жизнь, как когда-то помогло мне. О таких вещах нужно говорить. Возможно, это убережет кого-то от беды и даст другим силы перестать молчать», — отметила актриса.

Откровенные признания известных людей вновь привлекли внимание к теме сексуализированного насилия и к тому, с какими трудностями сталкиваются пострадавшие, решаясь рассказать о пережитом спустя многие годы.