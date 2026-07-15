В американском штате Массачусетс этой осенью начнется суд присяжных над Леонидом Волковым — братом актрисы Екатерины Волковой, известной по сериалу «Воронины». Следствие обвиняет его в убийстве двух мужчин, а в случае признания виновным ему грозит пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение.

В Массачусетсе завершается подготовка к одному из самых резонансных процессов последних лет. Перед судом присяжных предстанет Леонид Волков — брат российской актрисы Екатерины Волковой, получившей широкую известность благодаря сериалу «Воронины».

Мужчина находится под стражей уже почти три года. Его обвиняют в убийстве двух человек, незаконном проникновении в жилище с оружием, а также в мошенничестве с банковскими картами. В случае обвинительного вердикта ему может грозить пожизненное лишение свободы без права на условно-досрочное освобождение.

По данным следствия, весной 2023 года в пригороде Бостона исчезли двое мужчин — 37-летний Кирилл и 28-летний уроженец Санкт-Петербурга Павел, работавший фотографом. Во время расследования полицейские выяснили, что после их исчезновения банковскими картами пропавших расплачивались в магазинах, где были приобретены пластиковые контейнеры, перчатки, чистящие средства и другие товары.

Следователи утверждают, что камеры видеонаблюдения зафиксировали покупателя, которым оказался Леонид Волков. Одной из главных улик стал арендованный склад, где, по версии полиции, были обнаружены окровавленная пила, удавка и контейнеры с телами погибших. Следствие утверждает, что одно из тел было расчленено.

По информации Верховного суда Массачусетса, Волкову предъявлены обвинения по нескольким особо тяжким статьям, включая два эпизода убийства первой степени.

Следователи считают, что мотивом преступления мог стать бытовой конфликт, связанный с арендой жилья. По версии обвинения, один из погибших отказался стать поручителем для Волкова, из-за чего тот вместе с семьей рисковал остаться без жилья.

Сама Екатерина Волкова ранее заявляла, что не верит в виновность брата. Она рассказывала, что продолжает поддерживать связь с его семьей и регулярно общается с племянниками, которые остаются в США вместе с матерью.

Окончательную точку в этом деле поставит суд присяжных, который начнет рассмотрение материалов уже этой осенью. Если обвинение сумеет доказать вину Леонида Волкова, ему может быть назначено одно из самых суровых наказаний, предусмотренных законодательством штата Массачусетс.