Бывший президент Латвии Гунтис Улманис впервые подробно рассказал о своей личной жизни, которая много лет становилась предметом общественных обсуждений. В интервью он объяснил, как строит отношения с детьми, почему не придает значения слухам и почему так и не подал на развод.

Бывший президент Латвии Гунтис Улманис впервые откровенно рассказал о жизни на две семьи, отношениях со своими детьми и супругой. В интервью журналу «Privātā Dzīve», о котором сообщает nra.lv, он признался, что никогда не отказывался от людей, которых любит, несмотря на многолетние споры вокруг его личной жизни.

Этим летом среднюю школу окончила младшая дочь Улманиса — Гунвила. О существовании этой семьи общественность узнала десять лет назад, когда стало известно об отношениях политика с Динией Лорой, которая младше его на 44 года.

«Да, мои отношения с гораздо более молодой Динией Лорой были благословлены рождением Гунвилы. Мы часто общаемся, и поэтому у меня всегда хорошее настроение», — рассказал Улманис.

Год назад стало известно, что у Гунвилы есть младшая сестра Кэтрина. После недавнего появления Улманиса на публике вместе с девочками в социальных сетях вновь появились комментарии с сомнениями относительно их родства.

Бывший президент заявил, что подобные разговоры не имеют для него значения.

«Говоря о младшей сестре Гунвилы Кэтрине, могу сказать, что она для меня значит даже больше. Она добрая, нежная, внимательная. Я люблю ее так же сильно, как и остальных своих детей», — подчеркнул он.

По словам Улманиса, сегодня он считает себя ответственным отцом и не обращает внимания на обвинения в свой адрес.

«Я могу сказать, что являюсь ответственным и заботливым отцом, хотя многие комментаторы считают меня мошенником и обманщиком только потому, что у меня были внебрачные отношения», — отметил бывший президент.

Рассказывая о знакомстве с Динией Лорой, Улманис вспомнил, что их встреча произошла более двадцати лет назад во время его лекции по политической экономии.

Несмотря на вторую семью, Улманис сообщил, что по-прежнему живет вместе со своей супругой Айной и никогда не рассматривал возможность развода.

«Мы продолжаем жить вместе с моей супругой Айной, и у меня ни разу не возникало мысли подать на развод», — сказал он.

Он также добавил, что продолжает заботиться о своей жене и поддерживает ее.

Интервью стало первым, в котором бывший президент Латвии столь подробно рассказал о своей семейной жизни и публично ответил на вопросы, которые на протяжении многих лет обсуждались в обществе.