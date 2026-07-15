Латвийская певица Лайма Вайкуле вспомнила свою первую встречу с Владимиром Путиным еще до того, как он стал президентом России. По словам артистки, во время банкета в Кремле все его внимание было приковано к Алле Пугачевой.

Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала о своей первой встрече с Владимиром Путиным, которая состоялась еще до того, как он возглавил Россию. По словам артистки, во время праздничного банкета в Кремле будущий президент практически не сводил глаз с Аллы Пугачевой.

Об этом Вайкуле рассказала в интервью программе «И грянул Грэм».

Певица вспомнила, что впервые увидела Путина после концерта в Кремле, где для артистов организовали банкет. Тогда он еще не занимал нынешнего положения в российской политике, однако его поведение ей запомнилось.

«Потом был банкет, но он тогда еще не был таким важным перцем. Я просто наблюдала, как он себя вел и как смотрел на Аллу. Все делали вид, будто это их не касается, но Алла была для него как бы центром внимания. Вот это я тогда и заметила. Я, правда, гуляла, мне было все равно. Вот и догулялась», — рассказала Вайкуле.

В интервью певица также вспомнила первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, с которым была лично знакома. Она назвала его «замечательным человеком» и призналась, что ей больно слышать попытки очернить его память.

По словам Вайкуле, именно после прихода Владимира Путина к власти Россия окончательно изменила свой политический курс.

«Анатолий Собчак мне понравился еще с первых тех съездов. Тогда это было немыслимо. И то, что он говорил, и то, как он себя вел. Мне очень грустно, когда сегодня его начинают как-то очернять. Он не был таким, каким сейчас пытаются его представить. Он был замечательным человеком. Мягким, прекрасным. Вот его могли обмануть, потому что он был доверчивым, тоже не готовым к человеческим подлостям», — сказала певица.

Лайма Вайкуле неоднократно выступала с критикой российских властей после начала полномасштабной войны в Украине. В своих интервью она регулярно делится воспоминаниями о представителях российской политической и культурной элиты, с которыми ей довелось общаться в разные годы.