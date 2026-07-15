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Не стало звезды «Секса в большом городе»: сын актера сделал пронзительное признание 0 228

Lifenews
Дата публикации: 15.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Американский актер Скотт Брайс

Американский актер Скотт Брайс, известный по сериалу «Секс в большом городе» и десяткам популярных телепроектов, скончался в возрасте 68 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. О последних днях жизни артиста рассказал его сын Джексон.

На 69-м году жизни скончался американский актер Скотт Брайс, получивший широкую известность благодаря роли Тима в культовом сериале «Секс в большом городе». Причиной смерти стало онкологическое заболевание. О кончине артиста сообщил его сын Джексон.

По его словам, отец мужественно переносил лечение и до последнего не терял надежды победить болезнь.

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«Я видел, как мой отец проходил лучевую, химио- и иммунотерапию, терпел каждую минуту боли с гордостью, мужеством и непоколебимой верой, что однажды все наладится и он победит», — приводит слова Джексона издание Daily Mail.

Сын рассказал, что даже за неделю до смерти актер сохранял ясность сознания, несмотря на то, что ему уже было трудно говорить.

В эмоциональном прощальном обращении Джексон вспомнил, каким человеком был его отец не только на съемочной площадке, но и в жизни.

«Когда его спросили, что он хотел бы, чтобы люди запомнили о нем, он ответил: "Я был актером одного дубля. Максимум двух"», — рассказал сын.

По его словам, режиссеры часто планировали съемки с участием Брайса на конец рабочего дня, поскольку были уверены, что он быстро справится со своей работой. Джексон также отметил, что отец всегда ставил семью на первое место, поддерживал его во всех начинаниях и сопровождал на спортивных соревнованиях.

Слова скорби выразила и актриса Люси Арназ, снимавшаяся вместе со Скоттом Брайсом в телесериале «Сыновья и дочери» и фильме «Стая».

«Я буду скучать по его глазам, улыбке, уму, таланту, смеху и объятиям. Он был замечательным человеком», — написала она.

За свою карьеру Скотт Брайс снялся во многих известных проектах, включая фильмы «Пес-призрак: Путь самурая» и «Смертельное оружие 3», а также сериалы «Скорая помощь», «Сплетница» и другие. Однако для миллионов зрителей он навсегда останется одним из героев культового сериала «Секс в большом городе».

Коллеги и поклонники вспоминают Скотта Брайса как талантливого актера, профессионала и преданного семьянина. По словам сына, именно роль отца была для него самой важной в жизни.

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#память #сериал #семья #карьера
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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