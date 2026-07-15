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Почти 200 сортов: Музей природы приглашает на выставку самых красивых флоксов Латвии 0 49

Lifenews
Дата публикации: 15.07.2026
mixnews.lv
Изображение к статье: Флоксы

С 23 по 26 июля в Латвийском национальном музее природы будет проходить ежегодная выставка «Флоксы 2026». Посетители смогут увидеть почти 200 сортов этих цветов, включая новые и ранее не представленные широкой публике, сообщает агентство LETA со ссылкой на организаторов.

Экспозицию подготовила селекционер и коллекционер флоксов Татьяна Кочане из Ругайской волости. В ее саду выращивается около 400 сортов, из которых 60 она вывела сама.

На выставке будут представлены флоксы самых разных оттенков, форм и размеров. Среди новинок - сорт «Святая Анна», созданный в 2025 году, а также «Северная дева» (Ziemeļmeita), выведенный в 2022 году. В прошлом году этот сорт занял второе место в голосовании посетителей за самый красивый флокс выставки.

Также в экспозицию включены цветочные композиции и флоксы, выведенные известным латвийским селекционером Гуной Рукшане.

Во время выставки посетители смогут получить консультации по выращиванию флоксов, задать вопросы селекционеру и принять участие в традиционном голосовании за самый красивый цветок.

Открытие выставки состоится 23 июля в 12:00 в выставочном зале на втором этаже Латвийского национального музея природы.

Выставка будет работать 23 июля с 12:00 до 17:00, а 24, 25 и 26 июля - с 10:00 до 17:00.

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#выставка #голосование #садоводство
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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