Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Стало известно, кого из звезд ФИФА пригласила на церемонию закрытия ЧМ 0 77

Lifenews
Дата публикации: 15.07.2026
Euronews
Изображение к статье: Робби Уильямс

ФИФА объявила новые имена в своей «звёздной обойме» для финальной церемонии ЧМ, масштаб которой сравнивают с Супербоулом...

Мадонна, BTS, Шакира, Джастин Бибер и ещё несколько прочих «муппетов» будут выступать в первом в истории шоу в перерыве финала чемпионата мира, но теперь ФИФА решила удвоить ставки, чтобы и без того максимально американизированное мега-событие сделать ещё более грандиозным.

Том Круз заявлен для «особого появления» – вслед за его нашумевшим выступлением на церемонии закрытия Олимпийских игр 2024 года в Париже, когда он спустился по верёвке с крыши стадиона и вручил олимпийский флаг мэру Лос-Анджелеса Карен Басс в рамках церемонии передачи Игр.

Пока неясно, увидят ли футбольные болельщики ещё один трюк от кажущегося неутомимым героя франшизы «Миссия невыполнима».

Кроме того, обладательница «Эмми», «Грэмми», «Оскара» и «Тони» певица и актриса Дженнифер Хадсон исполнит гимн США, а Лаура Паузини, Робби Уильямс, Николь Шерзингер и ютуб-звезда IShowSpeed также выйдут на сцену в том или ином формате.

«В созвучии с духом церемоний открытия, которые приветствовали мир на величайшей арене в Канаде, Мексике и Соединённых Штатах, церемония закрытия замкнёт круг чемпионата мира по футболу 2026 года музыкой, культурой и футболом, прежде чем мы дадим старт долгожданному матчу, который определит чемпиона этого новаторского турнира», – заявил Хаймо Ширги, операционный директор чемпионата мира по футболу 2026 года.

В ФИФА добавили, что «болельщики на стадионе сыграют активную роль в шоу», призвав их приходить заранее.

В финале чемпионата мира сборная Англии или Аргентины встретится с Испанией, которая вчера обыграла Францию со счётом 2:0. Финал пройдёт в воскресенье, 19 июля, на стадионе MetLife в Ист-Радерфорде, штат Нью-Джерси.

×
Читайте нас также:
#звезды #футбол #Испания #чемпионат мира #музыка #Том Круз #шоу #фифа
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Анжелика Варум в мужской компании
Изображение к статье: Елена Проклова
Изображение к статье: Любовь Толкалина
Изображение к статье: Михаил Ефремов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Работник на производстве
Бизнес
Изображение к статье: Заседание правительства. Foto: Mairis Matisons, Valsts kanceleja
Политика
Изображение к статье: 2000 гривен.
Бизнес
Изображение к статье: Радар
В мире
Изображение к статье: Указатель на границе Литвы
В мире животных
4
Изображение к статье: Девушки на пляже
Наша Латвия
Изображение к статье: Работник на производстве
Бизнес
Изображение к статье: Заседание правительства. Foto: Mairis Matisons, Valsts kanceleja
Политика
Изображение к статье: 2000 гривен.
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео