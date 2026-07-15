ФИФА объявила новые имена в своей «звёздной обойме» для финальной церемонии ЧМ, масштаб которой сравнивают с Супербоулом...

Мадонна, BTS, Шакира, Джастин Бибер и ещё несколько прочих «муппетов» будут выступать в первом в истории шоу в перерыве финала чемпионата мира, но теперь ФИФА решила удвоить ставки, чтобы и без того максимально американизированное мега-событие сделать ещё более грандиозным.

Том Круз заявлен для «особого появления» – вслед за его нашумевшим выступлением на церемонии закрытия Олимпийских игр 2024 года в Париже, когда он спустился по верёвке с крыши стадиона и вручил олимпийский флаг мэру Лос-Анджелеса Карен Басс в рамках церемонии передачи Игр.

Пока неясно, увидят ли футбольные болельщики ещё один трюк от кажущегося неутомимым героя франшизы «Миссия невыполнима».

Кроме того, обладательница «Эмми», «Грэмми», «Оскара» и «Тони» певица и актриса Дженнифер Хадсон исполнит гимн США, а Лаура Паузини, Робби Уильямс, Николь Шерзингер и ютуб-звезда IShowSpeed также выйдут на сцену в том или ином формате.

«В созвучии с духом церемоний открытия, которые приветствовали мир на величайшей арене в Канаде, Мексике и Соединённых Штатах, церемония закрытия замкнёт круг чемпионата мира по футболу 2026 года музыкой, культурой и футболом, прежде чем мы дадим старт долгожданному матчу, который определит чемпиона этого новаторского турнира», – заявил Хаймо Ширги, операционный директор чемпионата мира по футболу 2026 года.

В ФИФА добавили, что «болельщики на стадионе сыграют активную роль в шоу», призвав их приходить заранее.

В финале чемпионата мира сборная Англии или Аргентины встретится с Испанией, которая вчера обыграла Францию со счётом 2:0. Финал пройдёт в воскресенье, 19 июля, на стадионе MetLife в Ист-Радерфорде, штат Нью-Джерси.