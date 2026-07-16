Китайский акробат Ли Цинбао вошел в Книгу рекордов Гиннесса, преодолев необычную лестницу буквально вниз головой. Во время испытания он не имел права касаться ступенек ни руками, ни ногами.

Китайский акробат Ли Цинбао стал новым рекордсменом Книги рекордов Гиннесса, преодолев 40 ступенек, передвигаясь исключительно на голове.

Рекорд был установлен 8 июля во время телевизионного шоу Lo Show dei Record. По условиям испытания участник должен был спускаться по лестнице, прыгая на голове, не касаясь ступенек руками или ногами и не задерживаясь на каждой из них дольше пяти секунд.

Ли Цинбао успешно справился с задачей, преодолев 40 ступенек и установив новый мировой рекорд.

Прежнее достижение также принадлежало китайскому акробату. В 2016 году рекордсмен сумел таким же способом преодолеть 36 ступенек.

Новый результат Ли Цинбао улучшил прежний мировой рекорд сразу на четыре ступеньки, благодаря чему его имя вновь вписано в Книгу рекордов Гиннесса.