Скоростной поезд ICE, следовавший с острова Зюльт в Берлин, сделал незапланированную остановку по весьма необычной причине — в вагонах закончилась туалетная бумага. Проводнику пришлось срочно бежать в ближайший супермаркет.

В Германии скоростной поезд ICE, следовавший с острова Зюльт в Берлин, был вынужден сделать внеплановую остановку из-за неожиданной проблемы — на борту закончилась туалетная бумага, передает NOS.

Поезд остановился на станции Гамбург-Бергедорф, где один из проводников буквально помчался в ближайший супермаркет. На опубликованном в Instagram видео видно, как сотрудник железной дороги возвращается на перрон с тремя большими упаковками туалетной бумаги и спешит обратно в поезд.

По словам одного из пассажиров, еще перед отправлением с острова Зюльт запасы туалетной бумаги не были пополнены. Чтобы не оставлять пассажиров без столь необходимого «сервиса», сотрудники поезда решили восполнить дефицит по дороге.

В итоге поезд прибыл в Берлин с опозданием примерно на 45 минут.

Немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn подтвердила необычный инцидент. В компании объяснили произошедшее временным сбоем при пополнении расходных материалов и пообещали возместить проводнику все расходы на покупку туалетной бумаги.

Автор видео назвал сотрудника железной дороги «работником месяца», отметив его ответственность и умение быстро находить практичные решения.

Похоже, иногда даже самый современный скоростной поезд может остановиться не из-за технической неисправности, а из-за самой обычной... туалетной бумаги. Зато пассажиры наверняка оценили, что комфорт оказался для проводника не менее важен, чем соблюдение расписания.