Актер Михаил Ефремов после развода с Софьей Кругликовой передал шестикомнатную квартиру в Плотниковом переулке в Москве стоимостью около 2,5 миллиона долларов бывшей супруге и детям. После этого он переехал в съемную квартиру, где, как сообщается, живет вместе с актрисой театра "Современник" Дарьей Белоусовой.

По имеющейся информации, пара арендует двухкомнатную квартиру площадью 54 квадратных метра на Садовом кольце. Стоимость аренды такого жилья оценивается примерно в 3,2 тысячи долларов в месяц. Сообщается, что квартиру Белоусова сняла еще в конце 2024 года, за несколько месяцев до освобождения Ефремова из колонии.

Как утверждается, в собственности актера остались квартира на Никитском бульваре, доставшаяся ему по наследству от матери, а также доля в четырехкомнатной квартире на Тверской. Еще одну квартиру на Олимпийском проспекте Ефремов ранее подарил семье, которая ухаживала за его дядей.