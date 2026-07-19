Бенедикт Камбербэтч (сегодня ему исполнилось 50 лет) был мальчиком из актерской семьи. И его фотография появилась в таблоиде Daily Mirror, когда ему было пять дней, в заметке под заголовком «Ура! Маленькое чудо Ванды!»

Мать, Ванда Вентхэм, как и отец, Тимоти Камбербэтч, прославились благодаря участию в телесериалах. И не хотели, чтобы их сын становился актером: понимали, сколько подводных камней в этой профессии.

Их популярность не принесла им больших денег; когда Бенедикту было 14, они решили отправить его в престижную частную школу Хэрроу, но платить за обучение пришлось бабушке, семья которой владела чайной плантацией в Индии. И в школе этой Бенедикт был едва ли не самым бедным.

«Со мной учились сын лорда Ротшильда, сын принца Хусейна, будущие сановники, принцы и пэры. Все постоянно ездили в какие-то фантастические путешествия, а я им говорил: «Ну, а я поеду навещу бабушку в Брайтоне».

Он много играл в школьных спектаклях (Хэрроу - мужская школа, так что там и мужские, и женские роли играли мальчики - подобное, впрочем, было принято и во времена Шекспира; Бенедикт, помимо прочего, выходил на сцену в образах Розалинды из «Как вам это понравится» и Элизы Дулиттл из «Пигмалиона» Шоу). Юношей он уже твердо решил, что актерская профессия - его судьба. Перед камерой дебютировал в долгоиграющей мыльной опере «Биение сердца», где, по иронии судьбы, когда-то играли и его папа с мамой. И на этом все надолго застопорилось: лишь в XXI веке, когда ему было под тридцать, стали доставаться роли в более или приличных фильмах и сериалах.

Но вряд ли вы его помните в «Искуплении» Джо Райта или в «Еще одной из рода Болейн»: большие роли попадались нечасто. Впрочем, была роль Стивена Хокинга в телефильме (Камбербэтч на съемках познакомился с ученым, которому его работа в итоге понравилась). Был дорогущий сериал «Путешествие на край земли», но он запомнился в основном приключением в ЮАР (у машины, на которой ехали актеры, ночью лопнула шина, тут же ее окружили разбойники с пистолетами, требовавшие отдать деньги и почему-то наркотики. Объяснить, что ни особых денег, ни наркотиков нет, не получалось. Бандиты притворились, что собираются расстрелять Камбербэтча, даже накинули ему на голову одеяло, якобы чтобы приглушить звук выстрела. Сбежать от них удалось чудом. Камбербэтч плакал спустя много лет, рассказывая об этом интервьюерам)...

А когда ему было 34, вышел «Шерлок». Ну, то есть вы, может, и не помните в «Искуплении» Бенедикта, его там все-таки наглухо заслоняла душераздирающая история Киры Найтли, Джеймса МакЭвоя и Сирши Ронан. Но продюсер Стивен Моффат и его супруга, тоже продюсер Сью Вертью, Камбербэтча в этом фильме разглядели. И сразу позвали на роль осовремененного Шерлока Холмса, «высокофункционального социопата», который заменил трубку никотиновыми пластырями. Бенедикту дали сценарий, он прочитал вслух несколько сцен - и дело было сделано, больше никого просто не пробовали. Потом продюсеры вспоминали, что гораздо труднее им было найти актера на роль доктора Ватсона - тот должен был удачно дополнять Камбербэтча в кадре. В Мартине Фримене понравилось то, что он «был полной противоположностью Бенедикту во всем, кроме масштаба своего таланта», и что он «может найти поэзию в образе обычного человека».

«Шерлок» был непростым проектом. Пилот, который сняли авторы в расчете на мини-сериал из шести эпизодов, был забракован вещателем, его потребовали полностью переснять и вместо шести часовых серий сделать три полуторачасовые. То, что вышло в итоге, неожиданно понравилось всем: сначала британцы, а потом и американцы прилипали к телевизорам, Камбербэтч и Фримен через несколько лет получили «Эмми» (хотя Бенедикту в принципе на премии не очень везет: номинаций у него гораздо больше, чем статуэток, «Оскара» и даже «Золотого глобуса» до сих пор нет. Хотя есть, например, премия Оливье - одна из высших для британских театральных актеров. Уже в 2014-м критики его всерьез называли «Лоренсом Оливье нового поколения» и «ближайшим потомком» крупнейшего британского актера ХХ века).

Плюс к этому сразу после выхода «Шерлока» его начали засовывать в списки «Самых сексуальных ныне живущих мужчин» и «Самых завидных холостяков». За ним начали следить на улицах, описывая в соцсетях все его поступки, каждое движение (он сперва бесился, потом смирился). По результатам опросов иностранцев, он ассоциировался у них с Великобританией в той же степени, что Шекспир, «Битлз», Джоан Роулинг, Элтон Джон и Елизавета II. Последняя в 2015 году произвела его в командоры Ордена Британской империи. В аквариуме штата Теннесси в его честь назвали выдру.

Для самого Бенедикта важнее всего были предложения новых ролей, которые после «Шерлока» посыпались в изобилии. Питер Джексон затащил их с Фрименом в «Хоббита» (Камбербэтч озвучивал дракона Смауга, которого заодно изображал с помощью технологии motion capture - в интернете гуляют замечательные видео, где он ползает по полу павильона, облепленный датчиками, и делает страшное лицо). В «Игре в имитацию» Бенедикт сыграл гениального математика Алана Тьюринга, в «Пятой власти» - Джулиана Ассанжа, в «Звездном пути» - злодея Хана, нежно любимого фанатами сериала. Ну, и плюс - роли в «Августе, графстве Осейдж», «1917», «Мавританце», «Власти пса». И доктор Стрэндж в одноименном марвеловском кинокомиксе - один из самых умных и обаятельных персонажей в этой мультивселенной.

В жизни он остается интровертом и довольно сдержанно рассказывает о себе журналистам. Говорит, что любит свет, поэтому в его квартире нет ни одной комнаты без большого окна. Что по религиозным убеждениям является скорее буддистом («по крайней мере, в философском отношении») и с юности практикует медитацию. Что всегда был и остается горячим поклонником Стэнли Кубрика. Что болеет за «Арсенал». В юности у него был роман с актрисой Оливией Пуле, продлившийся 12 лет, а в 2015-м он без лишнего шума женился на театральном режиссере Софи Хантер, у них с тех пор родилось трое сыновей. Еще он рассказывает, что очень любит музыку, особенно исландскую группу Sigur Ros: «Они переносят меня в другое место. У меня в голове возникает пейзаж, который дарит вдохновение. Пространство, в котором я могу вообразить потрясающие эмоции и глубину».

По мнению редакции bb.lv, самый лучший Шерлок Холмс в мире - это, конечно, Василий Ливанов. Но Бенедикт - тоже молодец!