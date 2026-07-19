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Почему Гарик Харламов похудел на 14 килограммов 0 321

Lifenews
Дата публикации: 19.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Новый Гарик Харламов
ФОТО: Instagram

Гарик Харламов несколько лет борется с лишним весом. Шоумен сидит на строгой диете. Судя по всему, она принесла плоды. Сейчас артиста не узнать.

45-летний комик всегда уверял, что похудение всегда давалось ему тяжело и мучительно. Он отметил, что на этот раз все получилось благодаря диете. За пару месяцев Гарик скинул 14 кг.

К слову, это не первое преображение шоумена. Ранее Харламов рассказывал, что полтора года назад уже сбрасывал 18 кг.

Кстати, похудела и бывшая жена звезды Кристина Асмус. Ее к этому подтолкнули съемки в фильме «Холоп-3».

Звезда рассказала, что за год ей удалось избавиться от 12 килограммов. «Прошлым летом я была что-то +10-12 кг», — написала Кристина в блоге.

Метод борьбы с лишним весом у Асмус был суровым. «Зал, дьявольский дефицит калорий, процедуры, массажи, ходьба, бег, велик, бассейн и прочие вкусности», — поведала она.

Поначалу вес стоял на месте. Однако затем процесс пошел, чему она сейчас очень рада.

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#звезды #диета #похудение #тренировки
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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