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«Боря дома». Жена актера Бориса Щербакова расcказала о состоянии его здоровья 0 260

Lifenews
Дата публикации: 21.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Борис Щербаков

Как утверждал ряд СМИ, 76-летний Борис Васильевич был госпитализирован в кардиологическую реанимацию. Супруга артиста Татьяна Бронзова сообщила, где сегодня находится актер.

За три года Щербаков пережил тяжёлый перелом шейки бедра с последующим эндопротезированием, экстренную госпитализацию с сердечным приступом на фоне гипертонического криза, повторную коррекционную терапию и диагноз «ишемия».

В декабре 2023 года актёр неудачно упал в квартире и получил перелом шейки бедра. Травма потребовала сложной операции по эндопротезированию сустава, после которой последовал многомесячный восстановительный период. Едва оправившись от ортопедических проблем, в феврале 2025-го Щербаков был экстренно доставлен в стационар с острым сердечным приступом. Врачи диагностировали нестабильную стенокардию, развившуюся на фоне гипертонического криза.

Тогда его сын, режиссёр Василий Щербаков, рассказал журналистам: «Папа в сознании, состояние удалось стабилизировать. Сердце прихватило сильно, но сейчас угрозы жизни нет. Спасибо врачам — они делают всё возможное». Несмотря на усилия медиков, сосуды и давление продолжали беспокоить артиста.

В мае 2025 года актера повторно госпитализировали для коррекции терапии: всё лето он проходил кардиореабилитацию под присмотром специалистов.

Осенью 2025-го и в начале 2026 года в прессе периодически появлялись слухи об ухудшении его состояния здоровья, однако в семье подчёркивали: Борис Васильевич человек дисциплинированный и соблюдает режим, диету и старается сохранять физическую активность.

«Сейчас всё нормально. Боря дома, чувствует себя хорошо», — сообщила журналистам Татьяна Васильевна Бронзова.

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#здравоохранение #медицина #диета #семья #сердце #здоровье
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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