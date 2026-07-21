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Дочь Марины Нееловой, вокруг рождения которой ходило немало слухов, показала новое фото 0 430

Lifenews
Дата публикации: 21.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Марина Неелова

Наследница знаменитой актрисы, которая живет и работает в Лондоне, редко публикует личные фотографии. Однако на этот раз Ника Неелова решила сделать исключение и поделилась новым селфи.

Единственная дочь народной артистки России Марины Нееловой порадовала подписчиков редкой личной публикацией. Художница Ника Неелова, уже много лет живущая в Лондоне, обычно рассказывает в социальных сетях о своих творческих проектах и выставках, практически не показывая себя.

На этот раз она опубликовала селфи, сделанное в аэропорту Хитроу. Снимок девушка лаконично подписала: «Привет, Хитроу».

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Поклонники Марины Нееловой нечасто получают возможность увидеть ее дочь, поэтому новая публикация сразу привлекла внимание.

История рождения Ники долгие годы оставалась предметом обсуждений. В конце 1980-х Марине Нееловой приписывали роман с известным шахматистом Гарри Каспаровым. Их отношения широко обсуждались в прессе, а позже появились слухи, что именно он является отцом девочки. Ни сама актриса, ни Каспаров эту информацию официально не подтверждали. Марина Неелова неизменно отказывалась комментировать свою личную жизнь.

Сегодня Ника Неелова строит собственную карьеру в сфере современного искусства и предпочитает не привлекать к себе лишнего внимания. Именно поэтому каждое ее редкое появление в социальных сетях вызывает большой интерес у поклонников знаменитой актрисы.

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#социальные сети #Лондон
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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