Анна Курникова поделилась редкими семейными кадрами. После победы сборной Испании в финале чемпионата мира по футболу трое детей теннисистки и Энрике Иглесиаса с восторгом отметили триумф любимой команды.

Теннисистка Анна Курникова порадовала поклонников редкой фотографией своих детей. Поводом стала победа сборной Испании в финале чемпионата мира по футболу.

На снимке запечатлены двойняшки Николас и Люси, а также дочь Мэри. Дети позируют в футболках испанской национальной команды и с нескрываемыми эмоциями празднуют ее победу. Самого младшего ребенка пары — сына Ромео, родившегося в конце прошлого года, на фотографии не оказалось.

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Публикация быстро собрала множество теплых комментариев. Подписчики отметили, как заметно подросли дети звездной пары, и не скупились на комплименты в адрес семьи.

Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас вместе уже более двух десятилетий. Их роман начался после съемок клипа на песню Escape, где спортсменка сыграла возлюбленную артиста. С тех пор пара практически не афиширует личную жизнь, поэтому каждая семейная публикация вызывает большой интерес у поклонников.

Несмотря на мировую известность родителей, дети Курниковой и Иглесиаса редко появляются в социальных сетях. Именно поэтому новый снимок, опубликованный после победы Испании, стал приятным сюрпризом для поклонников звездной семьи.