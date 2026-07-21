12 сентября посетителей выставки Riga Food 2026 ждет настоящий праздник гриля – вкусные блюда, дружеская атмосфера и захватывающая борьба, ведь у входа в Выставочный центр на Кипсале состоится грандиозный финал «Дуэлей гриля 2026» и первый в Латвии благотворительный гриль-бранч. Желающие смогут познакомиться с участниками дуэли, понаблюдать за соревнованиями известных персон, насладиться особыми блюдами и одновременно поддержать благородную цель. Средства, собранные во время благотворительного гриль-бранча, будут направлены на восстановление маленьких пациентов реабилитационного центра POGA.

Атмосферу праздника барбекю дополнит диджей [Ex] da Bass, он же Марекс Дайнис, который позаботится о музыкальном настроении в течение всего дня.

«Гриль всегда собирает людей за одним столом, и на этот раз это имеет особое значение. Каждый съеденный бургер и каждое пожертвование помогут маленьким пациентам реабилитационного центра POGA. Приглашаю всех 12 сентября на выставку Riga Food, чтобы насладиться прекрасной атмосферой, поболеть за участников финального поединка и стать частью доброго дела», – призывает один из организаторов благотворительного бранча, автор кулинарного контента Pipars, он же Ройс Пуке.

В дуэлях – известные люди

Старт большому финалу «Дуэлей гриля 2026» будет дан на третий день выставки Riga Food 2026 – 12 сентября, в субботу, в 11:00. Уже сейчас известно, что одним из финалистов станет боксер Кристапс Зутис, который в первой дуэли победил иллюзиониста Юрия Гаврилова. Задачей обоих было приготовить впечатляющий бургер. Кристапсу давал советы владелец ресторана Munch BBQ Эрикс Озоллапа, а Юрию помогал руководитель общества Grilētāju brālība Юрис Титов. В первом отборочном туре бургеры оценивали шеф-повар Эльмарс Таннис и кулинарный блогер Pipars.

До финала еще состоится несколько отборочных дуэлей, в которых сойдутся известные в Латвии люди. Каждая дуэль – это не только кулинарный вызов, но и возможность для зрителей увидеть участников в новом амплуа.

Бранч с особой целью

Первый в Латвии благотворительный гриль-бранч «Ешь. Поддерживай. Делай добро.» соберет мастеров гриля, известных в обществе людей, гурманов и всех, кто хочет поддержать благородную цель. Мероприятие пройдет на отдельной, огороженной территории, вход на которую будет осуществляться за пожертвование. Все собранные средства направят на восстановление маленьких пациентов реабилитационного центра POGA. Посетители также смогут попробовать сочные бургеры с грибами, придуманные боксером Кристапсом Зутисем. Именно они обеспечили ему место в финале «Дуэлей гриля 2026». Следите за событием: https://fb.me/e/7dcIbs0DI

Мероприятие организует благотворительное общество Pipars и Grillhouse. Поддерживает выставка Riga Food, Weber grili Latvijā, Oak'A BBQ, NEGANTIgardi, Dimdiņi, Upes vēzis.

Посетить финал «Дуэлей гриля 2026» можно будет по действующему входному билету на выставку Riga Food 2026 или по приглашению. В свою очередь, вход на благотворительный гриль-бранч в огороженной зоне будет осуществляться за пожертвование.

От соревнований по грилю до конкурсов тортов

10-12 сентября на Кипсале пройдет крупнейшая в Прибалтике выставка пищевой промышленности Riga Food 2026, которая предложит разнообразную программу мероприятий как для профессионалов, так и для гурманов. Жаркие дискуссии, ценные мастер-классы, советы экспертов, увлекательные конкурсы, презентации новых продуктов и дегустации. В течение трех дней на выставке состоится более 100 различных мероприятий.

Уже во второй раз на выставке назовут выдающегося мастера шашлыка в Латвии! 10 и 11 сентября пройдут полуфинал и финал «Чемпионата Латвии по приготовлению шашлыка 2026». За звание лучшего мастера шашлыка в финале поборются 10 мастеров. Приходи, поучаствуй, узнай последние новости и вдохновись! Подробнее: www.rigafood.lv

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Время работы:

10-11 сентября 10.00–18.00

12 сентября 10.00–17.00