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Ушел из жизни Дмитрий Поднозов: коллеги вспоминают актера и наставника 1 231

Lifenews
Дата публикации: 21.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дмитрий Поднозов.

Артисту было 64 года. Последние месяцы он мужественно боролся с тяжелой болезнью.

20 июля на 65-м году жизни скончался российский актер театра и кино, художественный руководитель петербургского театра «Особняк» Дмитрий Поднозов. Артист, известный зрителям по роли криминалиста Мити в сериале «Тайны следствия», последние месяцы боролся с онкологическим заболеванием.

О смерти Дмитрия Поднозова сообщили его коллеги из театра «Особняк», с которым была связана значительная часть его творческой жизни.

В декабре 2025 года у актера диагностировали рак легкого с метастазами в головной мозг. Для лечения требовались дорогостоящие операции, и семье пришлось обратиться за помощью к неравнодушным людям. Несмотря на усилия врачей, болезнь быстро прогрессировала.

В театре вспоминают Поднозова не только как талантливого артиста и режиссера, но и как человека, пользовавшегося большим уважением среди коллег.

«Не стало Дмитрия Поднозова. Нашего друга, наставника, коллеги, нашей семьи. Человека, к которому всегда можно было обратиться за помощью. Последние полгода Дмитрий боролся с онкологией. Это был очень тяжелый путь, но он держался до самого конца», — говорится в сообщении театра.

Когда состояние актера стало критическим, поддержку ему оказал режиссер Сергей Жигунов, который публично призвал помочь коллеге. Незадолго до болезни Поднозов завершил съемки в сериале Жигунова «Порода».

До последних дней рядом с актером находились его жена Алиса Олейник и 27-летний сын Владимир. Семья надеялась, что лечение даст результат, однако победить болезнь не удалось.

Дмитрий Поднозов был одним из создателей театра «Особняк» и многие годы оставался его художественным руководителем. Коллеги признают, что с его уходом театр переживает тяжелую утрату, поскольку многие постановки были неразрывно связаны именно с ним.

За годы творческой деятельности актер сыграл более полусотни ролей в кино и на телевидении. Помимо «Тайн следствия», зрители запомнили его по работам в сериалах и фильмах «Литейный», «Карамора», «Кончится лето» и других проектах.

Дмитрий Поднозов прожил жизнь, полностью посвятив себя сцене и профессии. Для миллионов зрителей он навсегда останется талантливым актером, а для коллег — мудрым наставником и человеком, искренне любившим театр. Его роли продолжат жить на экране, сохраняя память об артисте, который до последних дней оставался верен своему делу.

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#кино #смерть #театр #память #сериал #рак
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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