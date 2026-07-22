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Алла Пугачева отдыхает в Латвии: случайное фото с поклонницей обсуждают в соцсетях 0 447

Lifenews
Дата публикации: 22.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Алла Пугачева

Алла Пугачева вновь оказалась в центре внимания после появления в Юрмале. Поклонница встретила певицу во время прогулки по латвийскому курорту, сделала с ней совместное фото и поделилась снимком в социальных сетях. Новые кадры сразу же вызвали оживленную дискуссию среди пользователей.

Аллу Пугачеву заметили на юрмальском курорте: новое фото вызвало бурное обсуждение

Поклонница встретила певицу на улице Юрмалы и опубликовала совместный снимок, который активно обсуждают в соцсетях

Фотографию с 77-летней артисткой опубликовала пользовательница под ником yakovleva_alexsandra. Она призналась, что встреча с Примадонной стала для нее неожиданным и очень приятным событием.

«Иногда жизнь дарит совершенно неожиданные встречи. Мне было очень приятно встретить Аллу Борисовну в Юрмале. Спасибо вам за доброту и за то, что не отказали в совместном фото, несмотря на то что к вам ежедневно подходит огромное количество людей», — написала поклонница.

Летом Алла Пугачева традиционно отдыхает в Юрмале вместе с семьей. После отъезда из России основным местом жительства певицы стал кипрский Лимасол, однако на латвийском курорте она появляется практически каждое лето.

На опубликованном снимке артистка запечатлена в хорошем настроении. Для прогулки она выбрала белую кофту и светлую кепку с цветочной вышивкой.

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В комментариях поклонники в очередной раз разделились на два лагеря. Одни восхищались внешним видом певицы и радовались удачной встрече.

«Это настоящее счастье!», «Алла Борисовна шикарна, как всегда», «С любовью к великой Алле Борисовне», — писали пользователи.

Другие же внимательно рассматривали внешность артистки, сравнивая снимок с фотографиями, которые появляются в ее социальных сетях.

Впрочем, подобные обсуждения возникают практически после каждой новой фотографии певицы. Во время прогулок по Лимасолу и Юрмале поклонники регулярно просят Аллу Пугачеву о совместном снимке, и она редко отказывает.

Напомним, в мае этого года артистку уже фотографировали на Кипре в необычном образе — в фуражке и куртке с погонами, что также вызвало активное обсуждение в интернете.

Несмотря на то что Алла Пугачева уже несколько лет не ведет активную концертную деятельность, каждое ее появление на публике по-прежнему вызывает большой интерес. Новые фотографии с латвийского курорта вновь стали поводом для обсуждений — одни восхищаются певицей, другие внимательно анализируют, как меняется ее внешность с возрастом.

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#Юрмала #Алла Пугачева #Латвия #интернет #социальные сети #внешность
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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