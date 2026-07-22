В Южной Корее прокуратура потребовала приговорить владельца ресторана, отмеченного двумя звездами Michelin, к одному году лишения свободы за использование муравьев при подаче десертов. По версии обвинения, насекомые не входят в перечень продуктов, разрешенных для употребления в пищу.

Дело рассматривается в Южной Корее, где законодательство строго регулирует использование насекомых в качестве пищевых продуктов.

По данным следствия, ресторан на протяжении четырех лет использовал импортированных из США и Таиланда муравьев для оформления некоторых блюд дегустационного меню. Всего, по оценке прокуратуры, было использовано около 49 тысяч муравьев.

Помимо тюремного срока прокуратура требует назначить ресторану, удостоенному двух звезд Michelin, штраф в размере 20 млн южнокорейских вон (около 11,8 тыс. евро).

Владелец ресторана не отрицает, что использовал муравьев, однако подчеркивает, что они присутствовали лишь в небольшой части дегустационного меню из 15 блюд. По его словам, всех гостей заранее предупреждали об этом и предлагали альтернативный десерт без насекомых.

Расследование началось после того, как Министерство безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств обратило внимание на фотографии блюд, опубликованные посетителями в интернете.

Следствие также утверждает, что использовавшиеся в ресторане муравьи содержали повышенное количество тяжелых металлов. По данным газеты The Chosun Daily, этот показатель мог превышать уровень, характерный для разрешенных к употреблению пищевых насекомых, в десятки раз.

Защита, в свою очередь, отмечает, что использование муравьев в высокой кухне не является чем-то уникальным. По словам владельца ресторана, подобные ингредиенты применяются и в заведениях Австралии, Дании и Великобритании.

Название ресторана и имя его владельца в судебных материалах не раскрываются. Оглашение приговора назначено на 2 сентября.

В Южной Корее к употреблению в пищу официально разрешены лишь десять видов насекомых, и муравьи в этот перечень не входят. Именно это обстоятельство стало основой для уголовного преследования.